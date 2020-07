Denuncian que el MTC y la Municipalidad de Lima habrían pactado para subsidiar al Metropolitano

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Municipalidad de Lima habrían llegado a un acuerdo para subsidiar al Metropolitano en mayo pasado, durante el estado de emergencia por el nuevo coronavirus (COVID-19), a través de un esquema de triangulación de transferencias.

Las transferencias en mención son: primera, la que el MTC aprobó mediante la Resolución Ministerial N° 0262-2020-MTC, que dispone el traspaso financiero de 24 696 284 soles en favor de la Municipalidad de Lima; y, segunda, la que el Concejo del municipio metropolitano acordó girar a Protransporte por la misma cantidad, a través del Acuerdo N° 162.

Parte de la Resolución Ministerial Nº 0262-2020-MTC/01

Acuerdo N° 162 del actual Consejo Metropolitano de Lima.

De acuerdo a una denuncia del congresista Diethell Columbus, estas transferencias configurarían un presunto fraude que compromete a la cartera que dirige el ministro Carlos Lozada y la Municipalidad de Lima en beneficio de los operadores del Metropolitano.

A través de un oficio, en el que solicita una urgente intervención a la Contraloría General de la República, el parlamentario explica que el dinero que transfirió el MTC tenía como objetivo “financiar actividades orientadas a brindar el servicio de transporte en condiciones de salubridad y fomentar medios alternativos de transporte”. Sin embargo, según reza el oficio de Columbus, el último 29 de mayo, en una sesión extraordinaria del Consejo Metropolitano, el presidente de Protransporte, Fernando Perera Díaz, menciona que ese monto debía girarse a su institución para cubrir el déficit que ocasionaron los decretos que emitió el Gobierno durante la emergencia y asegurar el servicio de los concesionarios privados del Metropolitano.

Acto seguido, Columbus Murata señala que, tras la intervención de Perera en dicha sesión, Jorge Muñoz detalla que el MTC le propuso que, como no pueden transferir de forma directa a Protransporte, la Municipalidad de Lima debía usar su propio dinero para cubrir el mencionado déficit, monto que se obtuvo de los saldos de balance del 2019, y que luego la cartera del Ejecutivo les enviaría la misma cantidad.

“El problema es que la finalidad para realizar esta triangulación no fue transparente, ya que, en palabras del propio alcalde de Lima, se desprende claramente que esta operación tuvo como única finalidad que el MTC favoreciese únicamente a los operadores del Metropolitano; generando todo un esquema de transferencias buscando que otros operadores de transporte público que también pudiesen haberse vistos afectados en la misma proporción por las mismas normas que declararon la emergencia nacional no se viesen favorecidos por este tipo de transferencias”, escribió el congresista al contralor Nelson Shack.

Para justificar lo antes indicado, cita parte de la intervención de Jorge Muñoz en esa sesión extraordinaria del Consejo Metropolitano, en la que menciona que el Ejecutivo le había dicho que no podían entregar el dinero directamente a Protransporte, porque no querían “que se evidencie para que no haya otras personas que pidan lo mismo”.

Cita de Jorge Muñoz transcrita por Diethell Columbus.

Intervención de Jorge Muñoz

Finalmente, Columbus pide al titular de la Contraloría que se investigue este caso a fin de que se conozca si sería una práctica común entre la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones “con el objetivo de lograr millonarias transferencias en beneficios de empresas o grupos económicos determinados, más aún si es que la entidad edil está solicitando nuevas y millonarias transferencias de dinero al Poder Ejecutivo”.

