El comunicado del Consejo de Estado emitido luego de la reunión de ayer en Palacio llama a que la reforma relacionada con la inmunidad parlamentaria y las prerrogativas de funcionarios incluya un debate “amplio, reflexivo y plural, con la profundidad que amerita una modificación constitucional de esta envergadura, pensando en lo mejor para el país”.

Una forma −si se quiere, elegante− de señalar que lo decidido por el Pleno el domingo no cumplió con los parámetros razonables que exige una votación de esa magnitud.

Por ejemplo, en reciente entrevista, la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, advirtió que lo aprobado por los legisladores deja expuestos a los magistrados porque podían ser denunciados por el sentido de sus votos, lo que se trata de una clara vulneración de su independencia. “Cuando asumí el cargo, la Constitución decía −porque a partir de esta modificación, ya no lo va a decir− que los magistrados del TC gozamos de la inmunidad y de las mismas prerrogativas que los congresistas. ¿Qué prerrogativas son esas? La de no responder por opiniones y por votos que emitimos en el ejercicio de nuestras funciones. Eso ya no existe para los miembros del TC”, declaró a La República. El defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, otro de los afectados, también mostró su rechazo en otra entrevista con este diario.

El propio Vizcarra dijo el miércoles que nadie entendía qué había querido hacer el Parlamento. Ese mismo día, anunció que convocaría al Consejo de Estado para tratar de llegar a una salida concertada.

Así, la reunión empezó pasadas las diez de la mañana y concluyó un par de horas después. Estuvo liderada por el jefe del Estado. Lo acompañaron −por parte del Ejecutivo− el premier Vicente Zeballos, con los titulares de Justicia, Rafael Castañeda, y de Salud, Víctor Zamora, quien en la primera parte hizo una exposición sobre la situación de la pandemia en el Perú.

También participaron la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos; el contralor Nelson Shack; el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama; el titular del Poder Judicial, José Luis Lecaros; y el defensor del pueblo. Ledesma, quien debía ir en representación del TC, se excusó.

"La reunión fue muy cordial, reflexiva, institucional y siempre las intervenciones fueron buscando consensos. Ese es el resumen y por eso se hizo el comunicado conjunto", dijo el ministro Castañeda.

Lo que falta saber ahora es qué ocurrirá con la segunda votación. A la luz del comunicado, la pretensión del Pleno perdería fuerza. Sin embargo, en la reunión de ayer no se tocó este punto en particular.

Ley sobre sentenciados

El Consejo de Estado también saludó que el Pleno haya aprobado −en una primera votación− la ley que promueve la idoneidad de los candidatos a los cargos públicos.

Se refiere a la norma que prohíbe que los sentenciados en primera instancia con penas mayores de cuatro años puedan postular. Esta debe ser ratificada en el Pleno de hoy para que sea afectiva a partir de las elecciones generales del 2021, las cuales ya fueron convocadas por Vizcarra para el domingo 11 de abril.

Como se señaló, el ministro Zamora se ocupó en la primera parte de presentar el estado de la lucha contra la Covid-19.

“Se evidenció que ha mejorado la capacidad de respuesta sanitaria ante la pandemia. En ese sentido, se acordó hacer un llamado a la población a que no baje la guardia y ser aún más responsable en esta nueva convivencia”, señala el comunicado difundido por la tarde.

Asimismo, de acuerdo con el mismo documento, “se abordó la importancia de la reactivación económica para generar fuentes de trabajo para bienestar de todos los peruanos”.

Al mismo tiempo, se hizo un llamado a mejorar la eficiencia del gasto público en los tres niveles de gobierno, nacional, regional y local.

“Como le digo, por la forma como se han expresado los acuerdos hay cordialidad, se ha tratado de una sesión en la que ha habido una muy buena disposición de todos”, insistió el ministro Castañeda.

Resta ver si los legisladores tomarán apunte.

Se harán sesiones periódicas

El comunicado del Consejo de Estado tiene seis puntos. En el último de ellos se menciona que se buscará que este sesione de "manera periódica" sobre la base de una agenda "mínima de corto plazo que priorice el bienestar de todos los peruanos, de cara al bicentenario".

No se conoce aún cuándo este consejo volvería a reunirse, pero la idea es que sea pronto. Este se trata de un espacio que ha cobrado relevancia sobre todo a partir de la declaratoria de emergencia nacional por la pandemia.

En el tercer punto del comunicado, se saludó la convocatoria a elecciones generales, firmada el miércoles por el presidente Martín Vizcarra, durante un mensaje al país. Lo que se tendrá que analizar es cómo prevenir los contagios, si es que para el domingo once de abril -día de los comicios generales para elegir al nuevo presidente y congresistas- no existe aún una vacuna.

