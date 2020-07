El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, señaló estar convencido, tras la sesión del Consejo de Estado celebrada el último jueves, que será desestimada en segunda votación la reforma aprobada por el Congreso de la República sobre la eliminación de inmunidad parlamentaria, presidencial y del antejuicio político para altos funcionarios.

Señaló que en la reunión se mostró “un cambio de actitud”, “una vocación por llegar a un punto de encuentro” y “un espíritu autocrítico”. En específico, indicó que el jefe de Estado, Martín Vizcarra, y el titular del Parlamento, Manuel Merino, reconocieron sus errores y aciertos durante sus mandatos.

“Soy un funcionario que tiene que guardar distancia del poder, le puedo decir que tanto el presidente de la República, como el presidente del Congreso han reconocido errores que se han cometido”, declaró Gutiérrez en conversación con RPP.

“El Congreso ha cometido errores y lo hemos subrayado más de una vez”

Asimismo, sostuvo que en la sesión se resaltó “más de una vez” que el Parlamento cometió errores en las iniciativas legislativas que han tenido, pero que también tuvieron aciertos como la facilidad de dar facultades al Poder Ejecutivo para la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus.

“También reconocer que el Congreso ha hecho cosas importantes, desde luego que ha cometido errores y lo hemos subrayado mas de una vez, pero también le ha dado facultades al Ejecutivo para que pueda hacer frente a la pandemia, cosa que no se ha hecho en otros países, al menos no en la mayoría”, mencionó.

El titular de la Defensoría del Pueblo comentó que todos los integrantes del Consejo de Estado reconocieron que la crisis actual es político y que se debe centrar en otros aspectos como el combate contra la COVID-19, la reactivación económica y las elecciones generales 2021.

“Estoy convencido que la norma de inmunidad será desestimada”

Walter Gutiérrez reiteró estar convencido en que la propuesta, que alcanza a eliminar su inmunidad, como la protección de los magistrados del Tribunal Constitucional y de los ministros de Estado, va a ser reflexionada por los mismos legisladores y sería desestimada en la segunda votación en el Pleno.

“Amplio, participativo y plural debate, es algo que hemos reclamado porque el acto legislativo no puede estar siempre supeditado a reacciones inmediatas y carentes de deliberación. Esto va a significar que antes que se dé la segunda votación, los congresistas creen ese espacio de debate y que probablemente reevalúen su voto y eventualmente desestimen esta reforma constitucional”, enfatizó el defensor.

Agregó que si esta norma se archiva, al no alcanzar los votos requerido en una sesión plenaria, los congresistas podrán seguir evaluando este tema pero ya no tendría efecto para las próximas elecciones generales convocadas para el 11 de abril de 2021.

“Yo sí creo que es un avance y estoy seguro, convencido, que la norma va a ser desestimada. Esto no quiere decir que no se regule la inmunidad parlamentaria, si eso se da se abre un nuevo espacio, aún quedan dos legislaturas. Esto no necesariamente se de en las próximas elecciones”, mencionó.

En esta línea, comentó creer que ambos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, con estos acuerdos ya están saliendo de la crisis, pero que en el contexto político no se pueden dar garantías sobre ello.

Manuel Merino y Guillermo Aliaga asistieron al Consejo de Estado en representación del Congreso. Foto: Jorge Cerdán/La República.

“El presidente del Congreso va a hacer todos sus esfuerzos, va a dialogar con todos sus colegas, ya hemos visto, signos, señales, muestras en diversos sectores en el Parlamento de querer francamente revaluar esto, por eso creemos que es positiva la reunión”, manifestó.

Agregó que, desde su punto de vista particular, el Parlamento ya está a mitad de este camino. Subrayó que ambos poderes deben participar en solucionar los retos que el país afronta en estos momentos.

“De hecho, esta es una opinión personal, estimo que ya ha conversado incluso antes de la sesión del Consejo de Estado y que el asunto está más en mitad de camino. No puede ser que uno solo quiera estar en la foto, los congresistas también tienen que estar, los demás funcionarios tenemos otro papel”, concluyó el defensor del Pueblo.}

Walter Gutiérrez informó que el Consejo de Estado acordó formar una agenda para que puedan sesionar de manera semanal en pro de la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus, la reactivación económica y las elecciones generales de 2021.

