La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó ante el Congreso de la República dos denuncias constitucionales contra Héctor Becerril Rodríguez, excongresista por Fuerza Popular, por presunto delito de tráfico de influencias, y la otra por supuesta organización criminal y otros.

Las demandas presentadas este viernes en su contra son por los casos ‘Los Temerarios del Crimen’ y por la denuncia que interpuso el alcalde del distrito huaralino de Aucallama, Pedro Salguero Dulanto, por aprovechamiento de su cargo para interceder a favor de la empresa de su hermano.

Héctor Becerril dejó de ser congresista el pasado 30 de setiembre, cuando el presidente Martín Vizcarra disolvió la entidad legislativa. Tuvo inmunidad parlamentaria hasta un mes después de esta fecha, no obstante, los imputaciones que ahora se presentan son referidos a cuando cumplía su función parlamentaria, es decir, delitos en función.

Por lo que, en este contexto, Becerril Rodríguez aún cuenta con antejuicio político hasta el 2024, beneficio hasta 5 años después de su cese como legislador, y el proceso en su contra dependerá del actual Congreso.

Presunto aprovechamiento de cargo de Héctor Becerril

Según informó el Ministerio Público, la primera denuncia constitucional contra el fujimorista está referida a la investigación por presunto aprovechamiento de su cargo y ofrecer gestionar el presupuesto destinado a la Municipalidad Distrital de Aucallama a cambio de que esta comuna cumpla con el pago de una deuda pendiente a una empresa que dirigía su hermano Segundo Becerril.

Según ratificó en varias ocasiones el alcalde del distrito huaralino, el representante de Fuerza Popular exigió su gestión municipal pague la deuda de S/284.565 a la compañía Red Medical Dental & Business.

“Nos tomamos un cafecito. Hablamos de la deuda que se tiene con la empresa (...) Yo necesitaba que me apoye. Me dijo que en la medida que se vea la cuestión de la deuda, el apoyo estaría con más facilidad, no solo para ese (proyecto) sino para otras necesidades de nuestro distrito”, dijo la autoridad de la comuna.

Héctor Becerril y organización criminal

La segunda denuncia constitucional en su contra es la correspondiente a su vinculación con la presunta asociación ilícita ‘Los Temerarios del Crimen’, liderado por un exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel.

Para la Fiscalía, Héctor Becerril habría gestionado asignación presupuestal que era captada por la organización criminal, a cambio de beneficios patrimoniales, como la compra de porcelanato.

Por este mismo caso, el último 8 de julio, el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque dictó 24 meses de prisión preventiva contra su hermano Segundo Wilfredo Becerril Rodríguez.

Proceso en el Congreso contra Héctor Becerril

La demanda contra Héctor Becerril deberá ser evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que tiene un plazo de 30 días hábiles para calificar la denuncia como admisible o inadmisible.

Si admitida, elaborarán un informe de calificación para presentarlo ante la Comisión Permanente, que tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles para que investigue el caso y elabore un informe final, que dará una recomendación, ya sea la acusatoria o el archivo del caso.

Ya en la Permanente, este será debatido y si lo declaran procedente, el caso pasará al Pleno del Congreso. Si vuelve a ser aprobada, el expediente será remitido a la fiscal de la Nación. Es en esta etapa que el sector podrá avanzar a la etapa preparatoria de la investigación.

Luis Roel Alva de Acción Popular, presidente de la Subcomisión del Congreso, enfatizó que las denuncias que presente la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, iban a tener prioridad y más aún con los casos emblemáticos.

