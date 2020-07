El Consejo de Estado, que reúne a los tres poderes del país junto a los titulares de los órganos autónomos, sesionaron el último jueves para llegar a un acuerdo ante la crisis del Gobierno con el Congreso tras la aprobación de la norma que elimina la inmunidad parlamentaria, presidencial y de altos funcionarios.

A través de un comunicado, informaron que por unanimidad considera necesario entrar a un debate amplio y plural sobre esta iniciativa, antes que entre a una segunda votación, requisito para toda propuesta que busca modificar la Constitución Política del Perú.

Al respecto, Rosa María Palacios informó que algunas bancadas han mostrado su interés por reconsiderar su voto y que “al parecer hay consenso” entre ellas para que no se llegue a los 87 votos, mínimo para ser aprobado, y pase al archivo.

“Ya es posible que no se alcancen los 87 votos y pase al archivo. (...) Si no se vota, no alcanza los 87 votos en esta legislatura, se archiva también. Parece ser que hay consenso por lo menos en no alcanzar los 87 votos y eso es una buena noticia”, mencionó la abogada en su programa Sin guion.

Precisó que si la norma se manda al archivo, la Comisión de Constitución puede trabajar otra propuesta sobre el mismo tema, pero con un amplio debate “donde los congresistas aprendan la diferencia entre antejuicio, juicio político, inmunidad”. Además, deberán revisar toda la teoría sobre el caso.

Por otro lado, Palacios resaltó que los parlamentario han tenido una mala decisión en la aprobación de la mencionada reforma constitucional porque solo ellos salen beneficiados y desproteger a los magistrado del Tribunal Constitucional y al defensor del Pueblo, quienes podrían ser denunciados por sus “opiniones y votos”.

PUEDES VER Defensor Gutiérrez: Ejecutivo y Congreso reconocieron errores

“Lo que ha tenido en el Congreso es una decisión muy mala, tan mala que la comisión consultiva de la Comisión de Constitución le han renunciado 16 miembros y los congresistas involucrados en esto, como Chehade, está siendo objeto de una crítica muy dura y varias bancadas están pidiendo su renuncia”, mencionó.

En esta línea, enfatizó en que si es que cambian de presidente de grupo de trabajo parlamentario, tendrían que pedir que regresen los renunciantes los expertos en el tema, porque los parlamentarios necesitan de sus conocimientos.

“Hemos visto a varios congresistas que no pueden distinguir la inmunidad del antejuicio, del antejuicio y juicio político, de la prohibición de acusar al presidente y de la inmunidad. Ese es un problema grave que puede ser solucionado, siguiendo el consejo de personas expertas, hoy alejadas pero que pueden volver”, remarcó la abogada.

“Si el Congreso quiere comprase un pleito que se compre el de la vida de la gente, pero que no esté peleando por cosas que no tienen ningún sentido más que el de perjudicar severamente la forma democrática de Gobierno”, finalizó Rosa María Palacios.

