Francisco Sagasti: “Espero que reflexionen y cambien su voto”

Daniel Urresti fue uno de los congresistas que apoyó y hasta celebró lo aprobado el domingo en el Pleno, pero ahora tiene una postura distinta...

No quiero dar ninguna opinión sobre el congresista Urresti, pero no creo que se hubiera sorprendido a mucha gente, aunque entiendo que debe haber uno que otro congresista que de buena fe pensó que era una propuesta razonable; pero que alguien que se supone que ha estudiado, ha hecho un proyecto de ley, ha planteado las cosas, no se dé cuenta en el momento y que no tome en cuenta el pedido de la cuestión previa, cuando yo mismo dije que se estaba mezclando inmunidad parlamentaria con antejuicio, que esto no había sido discutido ni debatido en la Comisión de Constitución, que se requería tiempos de reflexión. Eso se dijo en el Pleno, entonces, no hay excusa.

¿Más parlamentarios también cambiarán de opinión?

No me gusta especular. Lo que queda claro, viendo solamente los hechos, es que había un interés de algún congresista o de varios, y lo escuchamos con palabras soeces en la noche, de tomarse una revancha contra el Ejecutivo, pero era como dispararse al pie (...). Es una cosa en la que no se ha reflexionado y espero que la mayoría de congresistas que sin tener en mente todas estas consecuencias del apresuramiento de incluir cuatro artículos adicionales en el proyecto de ley de reforma constitucional que se votó el domingo pasado, sin tener conciencia de eso, ahora reviertan su voto, no aprueben esto y hagan que la Comisión de Constitución trabaje mucho mejor de lo que ha hecho hasta la actualidad.

¿Qué puede suceder? ¿O es muy prematuro para saber en términos de votos?

Por lo menos, una de las bancadas que votó a favor, que es la de Podemos, ha tenido una segunda idea. Tengo noticias de que algunos miembros de otras bancadas también estarían preocupados porque lo que se aprobó es prácticamente inaplicable, es un despropósito, y casi con seguridad va a ser declarado inconstitucional, y nos quedamos sin soga ni cabra. Somos nueve bancadas, dos votamos en contra, el resto se dividió pero la gran mayoría apoyó. Espero que estas bancadas que apoyaron este proyecto de ley, por lo menos si no es toda la bancada, un número significativo de sus miembros, reflexionen y cambien la dirección de su voto.

El congresista Carlos Almerí ha dicho que Omar Chehade debería dejar la presidencia de la Comisión de Constitución. ¿Qué opina?

Espero que recapacite sobre su desempeño. Recordemos que en la asignación de presidencias de comisiones, la de Constitución se le asignó a APP, partido al que pertenece el señor Chehade. En última instancia, tendría que ser la propia bancada de APP la que decida qué es lo que va a suceder con la presidencia de esa comisión. Lo que queda claro es que realmente ha habido una serie de errores gruesos, de saltarse procedimientos elementales en un tema, que me sorprenden de una persona que se supone ha tenido experiencia muy amplia en el tema constitucional y, además, ha estado anteriormente en la Comisión de Constitución. Es para mí algo inexplicable y creo que genera muy serias dudas sobre su desempeño en el futuro en esta segunda legislatura.

