¿Cómo solucionar el impase político?

Por: Carlos Páucar

Martín Tanaka, politólogo

“Se necesita acabar con esa lógica de conflicto”

Convocar al Consejo de Estado ha sido una buena iniciativa; es decir, involucrar a más participantes en la conversación, no solo a congresistas. Esto generará un espacio de diálogo. Con el llamado a elecciones, el presidente indica que estaba de salida y que hay que pensar más allá, en el futuro del país; además, disipa los supuestos temores de que es un dictador y se quiere perpetuar en el poder. Esperemos ahora que la reunión de hoy, donde también estará el presidente del Congreso, permita soluciones. Sí hay salida. Y es que el Congreso vuelva a votar y apruebe lo que estuvo bien votado: los impedimentos para postular a sentenciados por delitos en primera instancia. Y habría que volver al proyecto referido solo a inmunidad parlamentaria porque los otros temas aparecieron de improviso y generaron la crisis. Espero que los congresistas recapaciten. También el Ejecutivo debe hacer más por dialogar con el Congreso.

Hay algo mayor: no solo la reforma apolítica. Qué hacer con el gasto en educación, con el sistema de pensiones, con el crédito y las deudas... Hay más en la agenda. Se necesita acabar con esa lógica de confrontación y pensar en las necesidades del país.

Beatriz Ramírez, experta en Constitución

“Que este congreso no elija a miembros del nuevo Tribunal”

Con el anuncio de llamar al Consejo de Estado se podrían llegar a algunos acuerdos mínimos. Tengo tres en mente. El primero es obviamente que no haya segunda votación del texto de inmunidad aprobado el domingo en esta legislatura, sino que se vuelva a votar un texto en primera votación, lo que sería como que nada se hubiera aprobado. Sería lo mejor, dado que el texto es muy malo.

Lo segundo es que para evitar mayor politización, no sea este Congreso el que elija el nuevo TC. Hay lo mismo que criticábamos al anterior Congreso, demasiado interés en nuevas normas inconstitucionales, aún muy sometido al juego de poderes y sin la legitimidad del caso. Es mejor que este TC, si bien ya la mayoría cesó sus funciones, siga en juego, porque no tiene mayoría absoluta, ha mostrado desapego a intereses; además, porque la presidenta Ledesma debería ejercer dos años al menos.

En el Consejo de Estado se podría ver cuál tema de la reforma política se puede abordar. Me parece que se debe llegar a un acuerdo mínimo, como la democracia interna, de cara a las elecciones del 2021. Sería un buen ensayo ir a procesos virtuales en las primarias de los partidos.

Allan Wagner, pdte. de Transparencia

“Se requiere una agenda de trabajo conjunto en bien del país”

En primer lugar, lo que se debe hacer es mejorar las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Que se han ido deteriorando a través de una serie de iniciativas que el Legislativo ha tenido, y fue objeto incluso de demandas ante el TC, y eso no es bueno para el país, menos en las circunstancias que vivimos, de grave emergencia sanitaria y una caída de la economía como consecuencia de la cuarentena. Se requiere una agenda de trabajo conjunto en bien del país. Es necesario; por eso, serenar los ánimos y encontrar una solución constructiva y que al mismo tiempo conduzca al objetivo que se perseguía, que era graduar la inmunidad de los parlamentarios, no necesariamente eliminarla.

El proyecto de reforma del domingo tiene claros visos inconstitucionales, no debe ser aprobado en esta legislatura y debe trabajarse un texto que tenga el objetivo que se perseguía, y que respete el marco de la Constitución y el balance de poderes.

En segundo lugar, lo que debería hacer el Congreso en esta legislatura es aprobar nuevamente la reforma referida a los impedimentos. Puede ser aprobada y entraría en vigencia en las próximas elecciones.

Fernando Tuesta, politólogo

“Congreso y Ejecutivo deben ir a un acuerdo... no cuesta mucho”

El tema es la reforma política. No es posible que lleguemos al Bicentenario con las mismas reglas o peores de las que teníamos, porque si es así, las cosas no van a cambiar y los efectos pueden llegar a niveles de un impacto social mayor. No estamos en un momento en que la economía puede soportar a la política. Preocupa porque impacta en la vida de todos los peruanos. En consecuencia, el Congreso y el Ejecutivo deben ir a un acuerdo. Es necesario que lo hagan en la reforma política. Claro, unos pueden decir, pero se está discutiendo. No, no se está discutiendo bien. En la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política entregamos un informe que muchos lo señalan y pocos han leído. Allí hay un diagnóstico. Allí se han elaborado de manera acuciosa proyectos de ley, y no se han tomado en cuenta. Se utiliza el término ‘reforma política’ dándole otro contenido, y es alarmante. Mi renuncia tiene que ver no solo con lo de este fin de semana, que evidentemente es un punto límite, sino lo que las malas decisiones pueden provocar en la política. Congreso y Ejecutivo nos han llevado a un escenario que todos deploran, y deben resolverlo. No cuesta mucho, en verdad.

