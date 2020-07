La Junta de Portavoces discutirá, este viernes 9, para que ingrese a segunda votación la iniciativa de reforma constitucional sobre los impedimentos para postular a cargos públicos.

En el Pleno extraordinaria del Congreso celebrado el domingo 5, se aprobó el referido proyecto con 111 votos a favor, 14 votos en contra y ninguna abstención.

PUEDES VER: Fiscal de la Nación presenta denuncia constitucional contra excongresista Jorge Castro

Sin embargo, en la sesión del viernes 3, las bancadas de Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú (PP), Unión por el Perú (UPP) y Fuerza Popular (FP) bloquearon el debate y aprobación de la reforma constitucional que pretende impedir que personas con sentencias en primera instancia con penas mayores a los cuatro años puedan postular a cargos de elección popular.

Aquella sesión del viernes 3, solamente respaldaron avanzar con esta reforma constitucional los portavoces de las bancadas parlamentaria de de Somos Perú, Partido Morado, Frente Amplio, Acción Popular y Frepap. No obstante, solo se alcanzaron 68 votos a favor. Y para que el tema pase a agenda se requiere de 78 votos.

No incluir en la agenda el predictamen que plantea filtros a candidatos para ocupar cargos de elección popular el viernes 3 de junio significaba que no podría ser vista y aprobada en una segunda legislatura, que iniciaba el lunes 6 julio. Por tanto, la medida no se aplicaría para las elecciones generales del 2021.

Ante ello, a los cuestionamientos de legisladores de Somos Perú, Partido Morado, Frente Amplio, Acción Popular y Frepap, se sumó la voz del presidente de la República, Martín Vizcarra, quien, a través de un mensaje a la Nación, anunció que sometería a referéndum la iniciativa sobre impedimentos para postular a cargos públicos y sobre la inmunidad parlamentaria.

PUEDES VER: Fiscal de la Nación presenta denuncias contra Edgar Alarcón ante el Congreso

En ese orden cronológico, el titular del Congreso, Manuel Merino, posteriormente anunció que convocó a una sesión extraordinaria para el domingo 5 a fin de reconsiderar los votos en la iniciativa de la inmunidad parlamentaria, entre otros puntos.

En consecuencia, el Pleno aprobó el texto sustitutorio que propone la reforma constitucional que incorpora los artículos 34-A y 39-A en la Constitución sobre impedimentos para postular a cargos de elección popular o ejercer función pública.

“Están impedidas de postular a cargos de elección popular, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso”, apunta el artículo 34-A.

Al tratarse de una reforma de carácter constitucional, la norma sobre impedimentos deberá ser sometida a una segunda votación, pero antes será la Junta de Portavoces quien determine si agenda el proyecto de ley para que sea deliberada por el Pleno.

1_4918263640169119956 by Juan Bendezú on Scribd

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.