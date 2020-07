El presidente de la República, Martín Vizcarra, suscribió este miércoles el decreto supremo con el que convoca a elecciones generales, comicios que se realizarán el domingo 11 de abril del 2021.

En su reciente conferencia, el mandatario señaló que con esta convocatoria cumple con su compromiso de que en julio del próximo año dejará Palacio de Gobierno y que otras personas serán quienes asuman las riendas del país.

“Hace varias elecciones se han respetado las mismas. Hace mucho tiempo que en nuestro país ya terminaron los sobre saltos de si habría o no continuidad democrática. Incluso, desde que yo asumí la Presidencia del Perú, por la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, yo me comprometí a culminar su mandato, a poner todo mi esfuerzo”, expresó.

Acto seguido, señaló que esta continuidad democrática, reflejada en comicios generales cada cinco años, no pueden ser interrumpidas por el estado de emergencia por la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19) ni otros factores externos.

PUEDES VER Vizcarra rindió un minuto de silencio por los fallecidos en la caída del helicóptero FAP

“En consecuencia, cumpliendo mi compromiso, porque soy una persona de palabra, que siempre cumple con sus compromisos, muestro al país el decreto supremo [...] y delante de todos los peruanos, suscribo el documento formalizando la convocatoria a elecciones. Estamos dentro del plazo de la ley, que señala que esto se tiene que hacer con un mínimo de 270 días antes de las elecciones”, continuó.

Tras ello, Martín Vizcarra mencionó que quedan nueve meses para conocer a las nuevas autoridades del país, y que es tiempo suficiente para corregir algunos asuntos que han sido cuestionados en los últimos días. En especial, la debilitada relación institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo.

“Señores congresistas, trabajemos juntos para concluir la reforma política y la reforma de sistema de justicia. Hay tiempo suficiente para hacerlo. Hagámoslo bien, no por ustedes, no por nosotros, sino por el Perú. Trabajemos juntos pensando en el Perú. Me pongo a su disposición. Hagamos los cambios no pensando en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones”, concluyó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.