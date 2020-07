Walter Gutiérrez: Reformas del Congreso contra altos funcionarios no pasarán, estoy seguro

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, consideró que las acciones del Congreso de la República respecto a la eliminación del antejuicio a ministros de Estado y la revocación de garantías a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y Defensoría del Pueblo “tiene límites” por lo que “hay clausulas que no pueden modificar”

“El Congreso es un poder constituido no constituyente. Eso significa que tiene límites y puede sustituirse al poder de origen así tuviera los votos, así cumpliese con los procedimientos, hay clausulas que no pueden modificar. Tiene límites el Congreso también. Esas clausulas tienen que ver con los derechos fundamentales. Por ejemplo, no podría, así tuviera los votos, eliminar los derechos fundamentales. Lo mismo sucede con las instituciones y las garantías que éstas tienen”, declaró este miércoles en RPP.

En esa misma línea, Gutiérrez sostuvo que estos proyecto del Parlamento, para modificar hasta 5 artículos de la Constitución, “rompieron los límites” en la democracia por lo que, asegura, que “no caminarán” así se apruebe en segunda votación.

“Totalmente los limites se han roto. Las columnas sobre las cuales se sustenta la democracia representativa, el equilibrio de poderes se rompe con este proyecto de reforma constitucional. Parece que este proyecto está herido de muerte. Este proyecto no va a caminar y desde luego veremos que sucede si es que se aprueba (en segunda votación), pero estoy seguro que esto no pasará”, expresó.

En otro momento, el titular de la Defensoría del Pueblo dijo que “lo sensato y alineado” para el marco constitucional debería ser que el Ejecutivo y Legislativo “se pongan de acuerdo” y que estos proyectos se reconsideren para que no se conviertan en una nueva reforma constitucional

“Lo que está pasando no es menor. Lo que pasa es tremendamente grave. Se pretende romper el equilibrio de poderes. La constitución es estatuto de poderes. Es verdad que es un repertorio importante de derechos fundamentales, pero siempre he subrayado que es un estatuto de poderes”, aseveró.

Por otra parte, Walter Gutiérrez recomendó al Gobierno convocar a un nuevo Consejo de Estado para ver este tema así como se hizo para evaluar la crisis sanitaria de la pademia mundial.

De igual manera, adelantó viene conversando con los representantes de las Defensorías de otros países por lo que su institución “no se quedará de brazos cruzados”.

“Espero que no nos lleven a ese extremo (de ir a instancias internacionales). Yo en mi gestión en la Defensoría del Pueblo no voy aceptar eso”, finalizó.

