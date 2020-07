Congresista gestionó “traslado humanitario” para profesional que no era médico

El 25 de abril pasado, cuando la pandemia de coronavirus ya se había instalado en el país y la región Lambayeque precisaba de médicos, el congresista de Somos Perú Jorge Pérez Flores pidió al gobernador Anselmo Lozano que cuatro profesionales de la salud “sean trasladados a Chiclayo y puedan instalarse a sus sedes hospitalarias inmediatamente”.

Evelyn Reátegui Romero, incluida en el grupo, sin embargo, no es doctora. Según los registros de títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu), es bachiller en Administración Turística de la Universidad de Lambayeque desde 2016.

Bachiller de Evelyn Reátegui.

Los otros nombres que sí figuran en la breve lista, en cambio, sí eran médicos: Christian Díaz Cava, José Pozo Tarrillo y Claudia Arrascue Limo. Consultado por este diario, el parlamentario Pérez Flores sostuvo que el pedido para que retornen a Chiclayo lo hizo el médico Pozo Tarrillo. Esta publicación conoció además que el Gobierno Regional requirió personal de salud para atender por 15 días, en un albergue, para hacer monitoreo de pacientes COVID-19.

“Este pedido llega a través de mi despacho. Según lo que me comentó el doctor posteriormente, Evelyn Reátegui era la novia de uno de los médicos (Christian Díaz Cava); al ver esa situación decidieron no viajar porque realmente iban a cometer un delito. Iban a mentirme, el traslado humanitario se había abierto para todos. Ellos no llegaron a viajar, el único fue el doctor José Pozo y se reincorporó a trabajar en Lambayeque”, manifestó el congresista, quien agregó que tampoco conoce personalmente a ninguno de los profesionales.

Solicitud del traslado que envió el congresista de Somos Perú.

Pérez reiteró también que “creí definitivamente en la palabra del médico”, pero que la información que se ha difundido recientemente sobre este presunto favorecimiento a la profesional, fue “para desprestigiar mi labor de fiscalización. Han dicho que tiene una relación sentimental conmigo y quieren tumbarse la investigación que ha iniciado mi despacho por presuntos cobros en los viajes humanitarios”.

La publicación a la que aludió el legislador era la del periodista César Rodríguez, de Radio Fuego, en Lambayeque.

Supuestos cobros

Acorde a la postura del legislador de Somos Perú, la información que deja entrever un uso de sus influencias, corresponde a que el 1 de julio solicitó al jefe del COER (Centro de Operaciones de Emergencia Regional) de Lambayeque, Henry Vásquez Limo, todo lo relacionado con presuntos cobros por los viajes humanitarios que ha venido realizando el Gobierno Regional.

El documento al que accedió esta publicación señala que solicitó además la relación de personas beneficiadas, las agencias que brindaron el servicio aéreo o terrestre, hoteles, proveedores de alimentos y montos asignados; así como el gasto ejecutado para el cumplimiento de los protocolos contra el COVID-19 en los hospedajes.

Pedido de información remitida por Pérez Flores.

“Hemos pedido la investigación en la Fiscalía y Contraloría porque recibimos la denuncia de dos mujeres a las que les cobraron 100 soles por el traslado”, precisó Pérez. El congresista añadió que se enteró por estas fechas que Evelyn Reátegui no era médico, y por comunicación del doctor que lo contactó inicialmente para hacer la gestión, José Pozo Tarrillo.

El jefe del COER Lambayeque le contestó, según Pérez, que los pedidos “para movilizar a sus recomendados fueron atendidos oportunamente”.

El parlamentario destacó que su oficio al Gobierno Regional sobre los traslados humanitarios fue una gestión, “no una recomendación”; pues otros legisladores lo hicieron también con anterioridad durante el estado de emergencia.

Responden los médicos

De acuerdo con una fuente relacionada con el asunto y que prefirió mantener su identidad en reserva, José Pozo, quien se contactó con el congresista Pérez Flores, no verificó si la lista de médicos tenía efectivamente profesionales de la salud, puesto que los doctores residentes en Lima tenían un chat por WhatsApp.

“Pozo comunicó al grupo de WhatsApp que estaban en Lima quienes querían tener la posibilidad de viajar. De allí solo salieron cuatro nombres”, explicó la fuente, pues inicialmente más de 40 personas quisieron retornar a Lambayeque. Pidieron la ayuda del Gobierno Regional, y luego la del Colegio Médico de la ciudad sin obtener alguna respuesta. “Por esto acudimos al congresista José Pozo”, señalaron.

Por su parte, uno de los médicos de la lista, Christian Díaz Cava, indicó a este diario que “nunca me comuniqué con ningún despacho del congresista Pérez. Nadie se ha visto beneficiado con ese viaje, y nadie se ha hecho pasar por nadie”. Reconoció también que Evelyn Reátegui es su pareja: “Hay un tema de exposición a mi señora. Si el congresista ha solicitado el retorno seguro que ha sido de buena fe, pero no hemos recibido ningún beneficio de ese despacho. Hay un acoso contra mi señora y es un daño moral”, explicó.

Tras ser consultado si autorizó colocar su nombre y la de su pareja en la lista que fue enviada al despacho del congresista Jorge Pérez conociendo que no era médico, evitó dar una respuesta. En redes sociales, Cava también ha expresado que no se beneficiaron del traslado y ha reconocido públicamente a Reátegui como su pareja. Esta publicación también quiso comunicarse con Evelyn Reátegui, pero no contestó nuestros mensajes.

