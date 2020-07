El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Eloy Espinosa-Saldaña consideró que con la aprobación de la reforma constitucional para eliminar la inmunidad de los tribunos, queda abierta la posibilidad de que algún litigante disconforme con decisiones colegiadas puedan presentar procesos en contra de los integrantes de este organismo.

En declaraciones para Ideeleradio, Espinosa-Saldaña indicó que, en promedio, abordan 8.000 casos por año, sin embargo, si los magistrados deben responder ante instancias judiciales, el trabajo se reduciría, situación a la que calificó como “grave”.

PUEDES VER Martín Vizcarra convoca a elecciones generales para el 11 de abril del 2021 [VIDEO]

“¿Cuántas ocasiones puedo tener ahora, con estas condiciones, de que alguien me plantee procesos civiles y procesos penales? ¿Qué ocurre, si es así? ¿Me dedico a defenderme en los tribunales y no trabajo?, porque pueden venir casos de grupos de poder económico o político que quieran incidir sobre mí y sobre mi entorno familiar y no tengo ninguna protección. Esa es la gravedad del asunto”, expresó.

Asimismo, el tribuno cuestionó que la representación nacional aprobó estas modificaciones constitucionales sin debate previo, ya que, según recordó, el TC ya se pronunció alguna vez que son indispensables los debates previos de los proyectos que se plantean, en especial si solo se tiene un Congreso unicameral.

PUEDES VER Fiscalía archiva denuncia contra Mercedes Aráoz por usurpación de funciones

“Independientemente al tema de la inmunidad parlamentaria, lo que pasó es que sin que exista debate alguno se tocaron temas como el de quitarle la protección por sus actos o decisiones tanto a nosotros como al defensor del Pueblo”, continuó.

En otro momento, Eloy Espinosa-Saldaña recordó que hay referencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y de la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas que señalan los espacios que deben tener los magistrados para decidir.

“No es que nosotros queramos tener una protección especial, sino que, así como lo dijo la Corte IDH, el relator de Naciones Unidas para la independencia judicial: dejen trabajar a los jueces, respeten que puedan tener espacios y el clima para tomar decisiones”, agregó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.