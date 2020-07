Comisión Chehade propone elecciones internas con delegados

La Comisión de Constitución del Congreso, presidida por Omar Chehade (APP), presentó su predictamen que añade disposiciones transitorias a la Ley Orgánica de Elecciones y a la Ley Orgánica de Partidos Políticos de cara a las elecciones del 2021.

El texto presentado por el mismo legislador, en sus disposiciones sobre democracia interna, apunta a que los partidos políticos no solo elijan a sus candidatos mediante comicios primarios con sus militantes, sino también con una asamblea de delegados.

El congresista de APP defendió su texto alegando que dicha modalidad no significa que las cúpulas partidarias se encarguen de designar a sus postulantes. Sin embargo, el congresista del Partido Morado (PM) Gino Costa le aclaró que los organismos electorales en ningún momento avalaron dicho mecanismo de elección primaria. “La propuesta que nos hicieron son internas donde van los militantes y votan por sus candidatos. Es lo más seguro y democrático”, argumentó.

Incluso, dijo que los comicios mediante delegados ocasionará que primero los afiliados de los partidos elijan a sus representantes, y luego estos a sus postulantes, cuando, en medio de la actual pandemia, se debe resumir procesos y realizarlos a través del voto electrónico.

Asimismo, demandó que el predictamen cuente con la reflexión de especialistas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Pero al presidente de Constitución no le gustó la sugerencia. “El congresista tiene la libertad de decir si esto me parece o no de las (opiniones de) otras entidades”, refutó.

El legislador del PM le respondió: “No es un pedido de aprobación. Es lo razonable. En todo caso, es responsabilidad suya”.

PUEDES VER Sentenciados por chantaje sexual y agresiones a mujeres podrían postular a cargos de elección popular

La congresista del Frente Amplio Mirtha Vásquez recordó que la reforma política, en principio, planteó las elecciones primarias en los partidos con militantes y ciudadanos, debido a que el mecanismo de delegados no garantiza la democracia en la definición de listas de candidatos. “Está el cuestionamiento de que así se han perpetuado los caudillos”, manifestó.

Sin embargo, los portavoces de Unión Por el Perú (UPP), José Vega Antonio; de Somos Perú, Rennán Espinoza; y la congresista de Fuerza Popular Martha Chávez respaldan que esa modalidad continúe. Así se alista otra contrarreforma.

Cambio de fecha electoral

El predictamen de Constitución plantea, además, que el tiempo de convocatoria a elecciones se reduzca de 270 a 120 días previos al sufragio. Es decir, a fines de enero del próximo año. Bajo esa premisa, la primera vuelta electoral sería el 16 de mayo y la segunda el domingo 4 de julio.

Costa expresó su preocupación porque este calendario modificado perjudique la asunción al mando del presidente y los congresistas electos.

La legisladora de Acción Popular Leslye Lazo, por su parte, sostuvo que adelantar la convocatoria a los comicios perjudicará que las instituciones electorales puedan organizar debidamente el proceso.

El próximo martes, Chehade presentará un dictamen final que, en teoría, debe recoger las sugerencias de sus colegas.

Designados

Elección a dedo. El predictamen también plantea que los partidos puedan “designar” hasta 30 candidatos en su lista, así sean afiliados o no. El acciopopulista Franco Salinas cuestionó esa propuesta y consideró que, como mínimo, el 90 % de la lista de candidatos debe ser producto de la democracia interna. El predictamen también plantea que los partidos políticos puedan designar hasta 30 candidatos en su lista, así sean afiliados o no.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.