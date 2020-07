Las diferencias entre el Ejecutivo y Legislativo parecen nunca cesar. Esta vez el ministro de Defensa, Walter Martos, condenó la reacción de los congresistas tras llevar a una segunda votación la eliminación de la inmunidad parlamentaria, así como la modificación de otros cuatro artículos de la Constitución.

“Es muy penoso en este escenario difícil en el que debemos estar unidos todos los peruanos veamos que el Parlamento en este momento esté actuando más por impulsos del hígado que por una razonabilidad. Esto, indudablemente debilita la democracia del país”, expresó Martos en diálogo con RPP.

Comentó que lamenta que en vez de luchar todos unidos en contra de la pandemia del coronavirus (COVID-19), exista este enfrentamiento entre poderes del Esatdo. Asimismo, recalcó que el Congreso tuvo la oportunidad recuperar la confianza de la ciudadanía y de hacerse respetar, pero no lo aprovechó.

En ese sentido, expuso que de llegarse a aprobar la reforma constitucional, esta debilitaría la democracia del país y crearía una inestabilidad política, social y económica. Martos viajó este lunes junto al presidente Martín Vizcarra para supervisar los trabajos en el norte del país respecto al COVID-19.

Más temprano, el jefe de Estado sostuvo que no tiene ningún temor a que se le investigue y se le retire la inmunidad. Esto a raíz de que el Parlamento aprobara un texto sustitutorio con dicha disposición, la misma que alcanza a otos altos funcionarios.

“Les digo a los congresistas y a todos los peruanos, no tengo ningún temor a que me quiten la inmunidad presidencial, porque siempre he obrado con transparencia y honestidad, aquí y en cualquier parte, en toda mi vida profesional y como ciudadano”, recalcó el mandatario Martín Vizcarra.

Además, resaltó la manera en cómo el Legislativo trabajó de forma muy rápida tras su mensaje a la Nación. “Lo que no pudieron hacer en todos estos tres meses, lo hicieron en tres horas, desde que escucharon nuestro comunicado”, puntualizó.

