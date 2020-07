Los abogados constitucionalistas Óscar Urviola, Pedro Cateriano, César Landa y Alonso de Belaunde, renunciaron este martes al Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, en descuerdo con el modo en que el grupo que preside Omar Chehade, impulsó y consiguió la aprobación del dictamen que elimina la inmunidad parlamentaria, del presidente de la República y de otros altos funcionarios.

Landa sostuvo en su carta a Chehade que la aprobación del dictamen no hace más que “asegurar la inmunidad de cualquier actividad de los congresistas, incluso de los actos de función que podrían constituir infracciones a la ley penal, para que la fiscalía no los investigue, ni la justicia los procese y eventualmente condene”.

Por esta razón, para el expresidente del Tribunal Constitucional, la decisión del Pleno del último domingo 5 de julio, representa “una grave involución al fortalecimiento de nuestra democracia representativa en la lucha contra la corrupción política”.

Entre sus motivos, Landa manifestó que el dictamen de reforma constitucional aprobado por el Pleno del Congreso somete “por un lado, al Presidente de la República para ser acusado durante su mandato por cualquier delito contra la administración pública, que cualquiera denuncie por si lo hubiera cometido durante su mandato o con anterioridad”.

“Y a los ministros de estado, para que ya no cuenten con el antejuicio político ni ningún tipo de inmunidad durante el ejercicio del cargo”, acotó el exmagistrado del TC.

Esta “decisión mayoritaria irreflexiva” del Parlamento, según Landa, quiebra el principio constitucional tanto de la división de poderes, como del control y equilibrio de poderes”.

“La decisión de la mayoría parlamentaria no solo ha desconocido que el Congreso no es un poder constituyente, sino un poder constituido, y, que las reformas constitucionales para ser válidas deben respetar los límites constitucionales formales y materiales, explícitos e implícitos, como así lo ha establecido el Tribunal Constitucional (STC Nº 050-2004-PI/TC); sino que, la mayoría parlamentaria no ha calibrado constitucionalmente los alcances de la reforma generando un grave estado de cosas inconstitucional”, acota Landa en su renuncia.

Por su parte, Óscar Urviola consideró que la decisión del Pleno “alteran el orden constitucional y el normal funcionamiento del sistema democrático” del país, “al aprobar dictámenes sin observar el más elemental principio de la función parlamentaria, como es el debido, serio y profundo debate de los proyectos, en especial de los proyectos de reforma constitucional”.

