El presidente de la República, Martín Vizcarra, manifestó este lunes que no tiene “ningún temor” de que se le retire la inmunidad.

“Les digo a los congresistas y a todos los peruanos, no tengo ningún temor a que me quiten la inmunidad presidencial, porque siempre he obrado con transparencia y honestidad, aquí y en cualquier parte, en toda mi vida profesional y como ciudadano”, enfatizó.

Asimismo, el mandatario cuestionó que, en la víspera, el Pleno del Congreso haya aprobado una eliminación de la inmunidad parlamentaria “distorsionada”, ya que, según señaló, sin pasar por comisión alguna, se agregó al texto que el jefe de Estado y otros altos funcionarios se quedarían sin la prerrogativa.

“En un tema sumamente importante como la inmunidad parlamentaria ha sido también incluida una serie de factores que los han agregado sin ningún nivel de debate ni análisis en minutos. Un tema tan importante como corregir un artículo de la Constitución, en un cuarto intermedio de quince minutos, sacan una aprobación de una inmunidad completamente distorsionada, donde incluyen al presidente de la República”, continuó Vizcarra.

Acto seguido, consideró que el objetivo del Congreso, al incluir lo antes mencionado, “es invalidar” la eliminación de la inmunidad parlamentaria.

“Están recurriendo a la estrategia de que, lo que han aprobado sobre la inmunidad, se caiga, y si se cae ¿qué logramos? que la inmunidad parlamentaria continúe sin ningún problema. La han distorsionado de tal manera que seguramente alguien irá al Tribunal Constitucional para dejarla sin efecto, y si la dejamos sin efecto, la inmunidad continuará. Creemos que es un ardid para mantenerla”, agregó el mandatario.

Finalmente, Vizcarra Cornejo cuestionó por qué el Parlamento tiene miedo a la “voz del pueblo”, ya que, antes de su aprobación en el Pleno, él había anunciado que sometería a referéndum la eliminación de la inmunidad parlamentaria.