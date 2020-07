El presidente de la República, Manuel Merino de Lama, respondió al presidente Martín Vizcarra por las críticas que hizo tras la aprobación del texto sustitutorio que elimina la inmunidad presidencial, de los ministros, integrantes del Tribunal Constitucional (TC) y el defensor del Pueblo.

Esta autógrafa de ley fue aprobada el último domingo y fue una modificación al dictamen que al inicio solo proponía la supresión de la prerrogativa del Parlamento. Con 111 votos a favor se aprobó la reforma constitucional que deberá ser confirmada en la siguiente legislatura. Con este respaldo no es necesario que se trate el tema vía referéndum.

Al respecto, el primer ministro Vicente Zeballos resaltó que el documento elaborado esa misma noche no fue debatido a profundidad como determinó que sea el Tribunal Constitucional. Al respecto, Manuel Merino indicó que sí se cumplió con este requisito y que además fue dictamen en minoría de la Comisión de Constitución.

“Estos temas lo ha debatido la Comisión de Constitución y se ha debatido dos dictámenes en minoría. Hoy que se pretenda decir que se han sacado temas que no ha visto, no vamos a pisar el palito a las declaraciones nerviosas que pueda estar dando el Ejecutivo”, declaró Merino de Lama en conferencia de prensa.

Precisó que la propuesta fue presentada por el congresista Jim Ali Mamani Barriga de Unión Por el Perú en este grupo de trabajo parlamentario suscrito, y que a inicio de junio se le pidió sustentarlo en el grupo de trabajo parlamentario.

Merino sobre los contratos de cuñado de Vizcarra

Asimismo se pronunció sobre los contratos del cuñado de Martín Vizcarra con el Estado, pese a que norma lo prohíbe. El representante de Acción Popular sostuvo que el mandatario debe responder al respecto, así como él lo hizo cuando se revelaron los acuerdos contractuales también de sus familiares.

“Lo que podríamos pedir a la casa de en frente, que mantengan la calma, que bajen al nerviosismo, que respondan al pueblo. Porque yo creo que el pueblo necesita saber qué es lo que sucedió. Creo que es necesario responder para poder transparentar”, continuó Merino de Lama.

Valdez considera que término “ardid” es una falta de respeto

Por su parte, el primer vicepresidente del Congreso, Luis Valdez Farias, señaló que es una falta de respeto a la representación nacional que el jefe de Estado, Martín Vizcarra, use el término de “ardid” al referirse a la decisión del Parlamento.

“Quiero rechazar tajantemente un término expresado por el señor presidente, ha usado el termino ‘ardid’ y creo que eso no ayuda a la institucionalidad y es una falta de respeto a aquellos que representamos a la nación. Invitamos al presidente a reflexionar y le volvemos a tender los puentes al diálogo. Le pedimos a que reflexione sus términos so no ayuda a la gobernabilidad, al respecto recíproco”, indicó.

