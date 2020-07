Vocera del Frepap: “Les guste o no, somos la tercera fuerza de este país”

La vocera de la bancada del Frepap, congresista María Teresa Céspedes, encaró al presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, por hacer distinciones entre representaciones en el Legislativo.

“Les guste o no, somos la tercera fuerza de este país”, afirmó la parlamentaria durante su intervención en el Pleno extraordinario convocado este domingo por el titular del Legislativo.

Fue durante su primera intervención en la sesión plenaria extraordinaria que la parlamentaria recriminó a Merino que no hiciera “distingos” entre bancadas, en alusión a un comportamiento suyo en el último Pleno del viernes y sábado, cuando la congresista Retamozo pidió la palabra y no fue atendida.

“Siempre lo hemos dicho: somos un Congreso diferente, que va a marcar la diferencia porque estamos camino a cumplir el bicentenario. Señor presidente, no hacer acepción. Cuando empezó mencionando a los partidos, se olvidó del Frepap. Le guste o no, presidente, y no le gustará a muchos, somos la tercera fuerza de este país. El pueblo confió en nosotros. Por eso, señor presidente, le pido no hacer excepción de partidos ni de personas”, le dijo la parlamentaria Céspedes a Merino.

Mea culpa

Por otro lado, la vocera del Frepap exhortó a la representación nacional a hacer un “mea culpa”, pues consideró que debido a la actuación del Parlamento en el último Pleno, el presidente de la República, Martín Vizcarra, había aprovechado la situación.

“Le pido a todos los congresista que tenemos que hacer mea culpa. No estuviéramos el día de hoy si hubiésemos sido coherentes y hubiéramos trabajado estos temas el día viernes, que estuvimos 24 horas. ¿Quién le dio motivo al Ejecutivo para que aparezca ahora que está ordenando para la reforma electoral? Nosotros, señor presidente”, manifestó la parlamentaria.

Asimismo, la legisladora calificó al Ejecutivo como “ciego y sordo a la realidad” del país.

“Eso es lamentable. Le hemos dado la excusa que busca. El Ejecutivo tiene todo el aparato para salir a decir lo que es y no es verdad. Pero tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Por eso, señor presidente, a todos les pido que seamos consecuentes con lo que ofrecimos y aprobemos estas dos reformas”, señaló.

