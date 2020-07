Pleno del Congreso reconsiderará votación para eliminar la inmunidad parlamentaria

El Congreso de la República tendrá una sesión excepcional. Manuel Merino para este domingo 5 a Junta de Portavoces y luego a Pleno para debatir sobre las reconsideraciones en iniciativas de la reforma constitucional.

En la convocatoria para Junta de Portavoces, asimismo, se espera debatir sobre el “fortalecimiento de la educación” y el dictamen que plantea filtros para postular a cargos de elección popular, de acuerdo a fuentes de La República.

La sesión inusual de este domingo sucede luego que el Congreso no alcanzó, luego de un debate que terminó a las 7:00 a. m. del sábado 4, los votos suficientes para aprobar la eliminación de la inmunidad parlamentaria.

En contraste, sí se llegó a un consenso para otorgar facultades especiales a la Comisión de Educación, presidida por Luis Dioses (Somos Perú), para investigar el proceso de licenciamiento de las filiales de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y la Universidad Privada Peruano Alemana.

Este última moción aceptada por el Pleno tuvo un hecho que evidenció la contradicción en la bancada de Podemos Perú.

El 12 de junio, el vocero de Podemos Perú, Daniel Urresti afirmó que su agrupación no actuaría en temas que estén relacionados a la Sunedu para así descartar posibles conflictos de interés ya que el fundador de Podemos es José Luna Gálvez, dueño de la Telesup, que no recibió el licenciamiento por no cumplir con los requerimientos.

Durante el pleno de la madrugada del sábado 4 de julio, volvió a repetir que su bancada se mantendría al margen, sin embargo, 9 congresistas de Podemos Perú votaron a favor de investigar a la Sunedu.

El tercer tema por el cual se está convocando a sesión extraordinaria es sobre el dictamen propuesta por la Comisión de Constitución, presidido por Omar Chehade (Alianza Para el Progreso).

Sin embargo, la bancada de Chehade no respaldó a su colega, debido a que junto a Podemos Perú, Fuerza Popular y Unión Por el Perú bloquearon la aprobación para discutir la iniciativa de reforma constitucional que busca evitar la postulación a cargos públicos de personas sentenciadas en primera instancia por delitos con penas mayores a cuatro años.

🔴#LoÚltimo I Se convoca hoy a #JuntadePortavoces, para las 15:00 horas, y a sesión del #PlenoVirtual para las 16:00 horas. pic.twitter.com/Qc3xwDhvy4 — Congreso del Perú (@congresoperu) July 5, 2020

