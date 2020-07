Desde que en mayo del 2018 se revelaron los primeros CNM audios, el Ministerio Público ha vivido en un estado de zozobra, que podría acabarse en poco tiempo. En los próximos siete días, la Corte Suprema y la Junta Nacional de Justicia podrían suspender en sus funciones a los fiscales supremos Pedro Gonzalo Chávarry y Tomás Gálvez Villegas.

La salida de ambos personajes devolvería la tranquilidad y normalidad a la Junta de Fiscales Supremos, al Ministerio Público y a los equipos de fiscales de los casos Lava Jato y Cuellos Blancos del Puerto para que sigan adelante con su trabajo, sin sobresaltos.

La Fiscalía de la Nación tendría un nuevo amanecer, como a fines del año 2000, cuando la extitular del Ministerio Público Blanca Nélida Colán tuvo la decencia de renunciar, luego de que se revelaron los primeros vladivideos y Alberto Fujimori huyó a Japón.

Suspenso supremo

Al contrario que Colán, Chávarry y Gálvez se han aferrado al cargo y, desde entonces, no han perdido la oportunidad de incordiar a sus colegas y tratar de perturbar las investigaciones más importantes del país. Eso puede cambiar.

El viernes último, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia decidió que el ex fiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chávarry sí puede ser investigado por delito de encubrimiento real.

Es un delito que habría cometido el último día del 2018, al intentar retirar a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato para perturbar las investigaciones a Fuerza Popular y Keiko Fujimori.

Esa decisión actualiza el pedido que la fiscal suprema provisional Bersabeth Revilla realizó al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria para que se suspenda a Chávarry por 18 meses del cargo de fiscal supremo, mientras prosigue la investigación.

Al no procesar al ex fiscal de la Nación, el juez supremo de investigación preparatoria Hugo Núñez Julca no se pronunció por la suspensión. Ahora que la instancia superior aprueba el juicio por encubrimiento real, Núñez Julca deberá hacerlo. Lo puede hacer de inmediato o convocar a una audiencia previa.

La Junta Nacional de Justicia

En tanto, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha convocado una audiencia para este miércoles 8 de junio, en la que se evaluará la suspensión como fiscal supremo de Tomás Gálvez Villegas en la investigación por sus presuntos vinculos con la red ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ y su enfrentamiento público con los fiscales Vela y Pérez.

La JNJ ha convocado dicha sesión en el marco de un proceso inmediato de destitución que lleva contra Gálvez desde febrero pasado. Esta instancia también está procesando a Chávarry y podría imponerle una suspensión en el cargo.

Esta decisión se produce horas después de que la fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, presentó una nueva denuncia contra Gálvez ante el Congreso por presuntamente buscar a través del prófugo César Hinostroza Pariachi interferir en dos investigaciones: una contra un rondero por tenencia ilegal de armas y otra contra un empresarios del caso Corefo.

Las suspensión de Chávarry y Gálvez también permitiría que las investigaciones contra ellos mismos avancen sin complicaciones.

“Es una decisión acertada de la Corte Suprema de Justicia”

- El fiscal José Domingo Pérez saludó la resolución de la Corte Suprema sobre Pedro Gonzalo Chávarry. “Nos parece una decisión acertada. Toda vez que en la gestión de Pedro Chávarry, a horas de recibir el 2020, tomó una decisión incomprensible tanto para el fiscal Vela como para mí de removernos del cargo […] y lo digo en el sentido de que a la mañana siguiente viajábamos a Brasil para firmar el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht”, manifestó Pérez en Radio Nacional.

- Anotó que la sentencia del Poder Judicial “ha recogido los fundamentos que interpuso el Ministerio Público al señalar que esta acción buscó dificultar la investigación contra Fuerza Popular, Keiko Fujimori y otros investigados en el caso denominado cócteles”.

- También resaltó la denuncia contra Tomás Gálvez. “Es un fiscal supremo en ejercicio que ha tenido una actuación errada a nuestro criterio porque ha buscado obstruir el desarrollo de las investigaciones través de denuncias, declaraciones en medios, insultando y desacreditando nuestro trabajo”, añadió.

