Juan Carlos Soto

Arequipa

Montenegro conoce a la COVID-19 al revés y al derecho. Combate al virus pero también fue su víctima. Se infectó la primera semana de mayo. Él supone que ocurrió en los operativos a mercados de Lima. El contagio-supone- lo originó una mania involuntaria: retirarse y volverse a colocar los anteojos.

Ahí pudo ingresar el virus a su cuerpo no obstante a que siempre usaba mascarilla y acataba los cuidados sanitarios.Estuvo casi un mes fuera de combate en recuperación. Es una enfermedad terrible”, nos dice, por eso quisiera que los peruanos sean conscientes del peligro al que se exponen. Con él fuera de juego Arequipa, se quedó sin interlocutor ante el Ejecutivo.

Ha retomado esa misión en un momento complicado donde la región mistiana no solo se enfrenta a la pandemia sino a la torpeza de sus autoridades que no miden la magnitud de enemigo. La entrevista se desarrolla casi a las diez y media de la noche del jueves. El ministro pide unidad en estos momentos difíciles.

El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) planteó una inmovilización social de 7 días para cortar los contagios. ¿Por qué no prosperó la propuesta?

El gobernador Cáceres planteó un aislamiento total de siete días similar al de los domingos que nadie sale de su casa. Si tuviésemos la certeza que funcionará bienvenida sea pero no tenemos un documento que la sustente. Si para un día ya tenemos problemas imagínese siete, cómo se abastecerían los ciudadanos, sobre todo muchos de ellos -ustedes lo dicen-que no tienen qué comer. Hay que evaluarla, se elevó al Ministerio de Salud para su estudio. Si no funciona aumentará la incertidumbre y desconfianza.

Menciona lo de la desconfianza. Siente que la ciudadanía pierde la fe en la política sanitaria. En Arequipa hubo ayer un cacerolazo. Hay una presión por comer pero la preocupación es que la pandemia siga avanzando.

Estamos en esa línea, qué pasa con las familias sin recursos que no podrán mantenerse siete días en casa. Tenemos que trabajar más en los mecanismos y protocolos del Ministerio de Salud (para reducir contagios) que no se implementaron por desidia de personas. No podemos generalizar a todos, pero un porcentaje significativo no se alinea con esas disposiciones y pone en riesgo a los vulnerables ( adultos mayores). Tenemos que trabajar en la nueva convivencia: uso de mascarilla, lavado de manos permanentes y aislamiento social obligatorio.

La nueva convivencia se interpreta como “sálvese quien pueda”. Los empresarios presionaron por la reactivación de la economía angustiados por la destrucción del aparato productivo.

Cada peruano es responsable de implementar las medidas sanitarias. Aún leo información en redes de ciudadanos que escriben sobre la pandemia, que es un engaña muchachos, no existe. Ellos dicen que salen a la calle sin mascarilla y no les pasa nada. Yo le respondería que tienen suerte pero la suerte no está comprada. Se van a contagiar y su caso será complicado.

En el caso de Arequipa, ¿no percibe que la cuarentena es un mal chiste? nadie la acata, ¿le transmitió eso al Comando COVID?

Lo hemos trasmitido, porqué el relajamiento si hay una cuarentena focalizada, no tenemos una seriedad expresa cuando sabemos que la amenaza está y camina con nosotros.

¿Y a quién le atribuiría la responsabilidad de no hacer cumplir las normas?

No no no. ¡Señor¡, ¡acá todos somos responsables¡ Lamentablemente hemos hecho de esto una situación crítica. Aún hay peruanos que no entienden la situación real de la pandemia.

Pero el ciudadano peruano es relajado, necesita control que le llamen la atención.

De manera sana le pregunto a usted: qué hacemos para comunicar lo que realmente se debe comunicar a la ciudadanía. Usted, como medio de información o las autoridades. ¿Trasmitimos la información de manera adecuada o solo especulativa? Los medios tienen que ayudarnos a sumar. Se lo digo de manera categórica, sí los peruanos (somos relajados) no podemos vivir toda la vida con ese estigma, porqué condenarnos por un tema de historia. ¡Hagamos algo!, por este cambio radical para evitar pérdidas humanas.

Pero no siente que en Arequipa falta un liderazgo para encarar la crisis sanitaria. No hay empoderamiento para quienes dirigen esta lucha, por eso la ciudadanía no hace caso. Ahora se pide la renuncia del Comando COVID.

Voy en la línea que usted está indicando. Un líder se caracteriza por hacer y saber escuchar, buscar un beneficio colectivo, lamentablemente falta articulación. Cuando se instaló el Comando en Arequipa no solo se habló del general Gratelly, estuvo Salud, clínicas, Defensoría del Pueblo, Poder Judicial, etc. La pregunta es: ¿es solo el general Gratelly o son todos aquellos que forman parte este gran comando que debió buscar soluciones a este problema y hacer entender a la ciudadanía de este riesgo latente?

¿A Gratelly lo han dejado solo?

Por esa misma razón, cada autoridad es líder según su competencia. Acá deben sumarse los esfuerzos, no tenemos islas, esa institucionalidad fue instalada para dar respuestas a esta crisis. Ustedes son testigos. Hay pacientes de EsSalud que no querían ser atendidos en el Honorio o Goyeneche porque eran asegurados. Pero si tengo la oportunidad de hacerlo por qué no. Hemos planteado en Arequipa una Unidad Regional de Salud. Acá están en riesgo vidas humanas y la respuesta debe ser colegiada.

¿Hasta ahora no se pueda concluir el hospital Honorio Delgado, los pacientes mueren afuera en las carpas o tirados en el suelo?

Usted lo ha dicho, se tienen que agilizar esos mecanismos. No podríamos tener personas en carpas cuando hay otras áreas donde se tiene una infraestructura adecuada, toda persona merece tener un trato adecuado.

No le ha pedido una explicación al gobernador porqué demora tanto con las obras del hospital?

(El jueves) Hoy se han sentado para definir un calendario, cuando el Honorio, Goyeneche y Cerro Juli sobre todo ahora que se trajo equipamiento. Trajimos 2.2 de toneladas de EPP, un médico me dice que necesitan mil EPP, la pregunta es por qué no se hizo la compra con el presupuesto que tienen acá, por qué esperar a que todo llegue de Lima.

¿Tenemos equipos pero no infraestructura?

Por eso estamos en el cronograma, en el transcurso de la semana tenemos que poner más de 400 camas en servicio pero necesitamos personal especializado. Se autorizó la contratación de 578 especialistas, de los cuales se tomó 330 y el restante lo haremos luego.

Los empresarios de Arequipa piden al gobierno reactivar la economía regional, es posible esto?

Si no salimos de la fase 2 cómo activamos la fase 3, no hay condiciones. Si no trabajamos en la nueva convivencia condenamos a muchas familias al contagio y a que pierdan su vida.

El Perú ha llegado a las diez mil muertes, hemos perdido la guerra?

No perdimos la guerra. Desde la aparición del primer caso de Covid han pasado 100 días y los peruanos aún no hemos aprendimos estas lecciones. Se hace el máximo esfuerzo con un sector salud que fue abandonado por años. Más que una derrota que esto sea un aprendizaje desde un punto de vista positivo. No creo que esta sea la primera pandemia que nos acompañe. Tenemos que estar preparados.❖