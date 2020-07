Candidato a dirigir ONPE visitaba despacho de Keiko Fujimori en campaña 2016

Dos testigos coincidieron en señalar que el politólogo Piero Corvetto Salinas, primer finalista en el proceso de selección del próximo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), visitó el despacho de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, ubicado en la calle Los Morochucos, en el distrito de Surco. Corvetto confirmó a La República haber ingresado en dicho local, pero precisó, según su versión, no haberse entrevistado con Fujimori.

Las fuentes detallaron que Piero Corvetto ingresó en la oficina de la presidenta de Fuerza Popular durante la campaña presidencial del 2016, cuando cumplía labores como funcionario del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). En esa época, el dirigente Pier Figari Mendoza era parte de la cúpula de la campaña de Keiko Fujimori. Corvetto ha reconocido que sostiene una larga amistad con Figari, quien acompañaba a la exaspirante presidencial en el mismo local de Los Morochucos.

PUEDES VER Acción Popular: ofrecieron en campaña eliminar la inmunidad y hoy se abstuvieron

Consultado al respecto por este diario, Corvetto admitió que, efectivamente, trabajaba como funcionario en el Reniec en el tiempo en el que asistió al despacho de la excandidata fujimorista, en la calle Los Morochucos, en Surco.

El 28 de junio, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) comunicó que Piero Corvetto Salinas encabezaba la lista de los cuatro finalistas para asumir la conducción de la jefatura de la ONPE, entidad clave en la próxima contienda presidencial.

Algunos medios de comunicación advirtieron que Corvetto mantenía una larga amistad con el investigado secretario de organización de Fuerza Popular, Pier Figari Mendoza, brazo derecho de Keiko Fujimori. Piero Corvetto aceptó la relación amical y la defendió, pero no mencionó sus visitas al despacho de la presidenta del partido naranja.

PUEDES VER Referéndum sobre eliminación de inmunidad parlamentaria no tiene que realizarse en 90 días

Cuando se produjeron las visitas, Corvetto se desempeñaba como gerente del Registro Electoral del Reniec.

Piero Corvetto Salinas explicó a este diario que asistió al local de Los Morochucos para ofrecer charlas sobre su especialidad a los miembros de la organización política Fuerza Popular, cuya sede central, sin embargo, es el Paseo Colón, en Lima, y no el despacho de Keiko Fujimori.

Cuando se le preguntó a Corvetto si contaba con documentos del Reniec que acrediten que sus visitas a Los Morochucos se hicieron como parte de sus actividades profesionales, respondió que no era necesario contar con esos papeles autoritativos.

Todo es normal

"Yo he asistido, he dedicado hasta mis fines de semana enteros y horarios fuera de trabajo para fortalecer la democracia de mi país. No hay ninguna relación partidaria (con Fuerza Popular). Usted puede averiguar qué decisión mía en las instituciones donde yo he trabajado ha beneficiado a un candidato o partido. Soy un profesional íntegro", se defendió Piero Corvetto.

"Yo he ido (al local de Los Morochucos) a ofrecer asistencia técnica vinculada a la elaboración de padrón electoral. La asistencia técnica es un servicio que Reniec les ha brindado a todos los partidos desde cuando yo llegué. Lo que quiero dejar en claro es que yo he visitado locales en todos los partidos y oficinas de miembros de organizaciones políticas o de integrantes. Y cuando he sido gerente del Registro Electoral he ido también a los partidos a ofrecer, porque era la primera vez que Reniec brindaba el servicio de trabajar los padrones electorales y los padrones de afiliados a los partidos", arguyó Corvetto.

PUEDES VER Ledesma: No aprobar la eliminación de inmunidad es una oportunidad perdida del Congreso

"¿Quién le solicitó la visita a Los Morochucos, la presidenta del partido?",le preguntamos.

"No, yo nunca he hablado con Keiko Fujimori", contestó.

"¿Fue un pedido formal del partido Fuerza Popular para que se presentara?", le indicamos.

"No necesariamente las visitas o reuniones obedecen a un pedido formal", respondió.

PUEDES VER En reunión con bancada arequipeña, Vicente Zeballos negó la reactivación de Tía María

El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, señaló que la JNJ debe profundizar las entrevistas a los candidatos para que no quede nada en duda.

"Hay un conjunto de elementos que tienen que ser parte de las entrevistas personales, tanto con ese candidato (Piero Corvetto) como con todos. Se debe regir la máxima transparencia y despejar cualquier duda y preocupación que hubiera, tanto por la JNJ como por la ciudadanía, que tiene el mecanismo de presentar denuncias", arguyó Lanegra.

PUEDES VER Fiscalía elegirá el 12 de julio un nuevo representante ante el JNE, advierte Pérez

“Más allá de los vínculos personales de quienes postulan a esos puestos –son personas que cuentan con décadas de trabajo profesional y están relacionadas con mucha gente–, lo importante es que a pesar de todas sus relaciones muestren independencia, esa es la clave. Que se elija a quien mantenga su autonomía e independencia, sobre todo en un cargo que dirige una entidad electoral”, apuntó el secretario general de Transparencia.

JNJ: Jefe de ONPE debe ser independiente

- De acuerdo con las bases del proceso de selección del jefe de la ONPE, el aspirante debe “mantener un sólido compromiso con la transparencia e integridad de la función pública al servicio de la ciudadanía”.

- Por lo que, “en ese sentido, se le exige ejercer sus funciones con independencia e imparcialidad, rechazando cualquier tipo de presión política, económica, social, mediática o de cualquier otra índole”.

- Piero Corvetto ocupó funciones de gerente de la Oficina General de Comunicaciones e Imagen Institucional, y de asesor de la jefatura nacional y subgerente de Asistencia Técnica en la ONPE. Es politólogo y comunicador social.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.