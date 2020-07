La bancada del Partido Morado consideró que en Congreso de la República existe una “nueva mayoría” que evitó que prospere la reforma política en la última sesión del Pleno.

A través de su cuenta de Twitter, esta agrupación parlamentaria compartió una imagen en la que aparecen los logos de los partidos Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Fuerza Popular y Unión por el Perú. Asimismo, explicó por qué se bloqueó el avance de la reforma política.

Según indicó el Partido Morado, hay un sector del Legislativo que “quiere que las personas con sentencias por delitos como los de corrupción sigan participando en política y tengan inmunidad parlamentaria”.

Asimismo, señaló que un día antes de la realización del último pleno, alertó que el dictamen que prohibía la postulación de sentenciados a cargos de elección popular no estaba en la agenda de la sesión plenaria.

“El tema no fue incorporado a la agenda de la Junta de Portavoces por decisión de Manuel Merino (Acción Popular). Sin embargo, él no es el único responsable: Podemos, UPP, APP y Fuerza Popular también colaboraron para bloquear el debate”, se lee en la publicación, en la que adjuntó fotografías del acuerdo para poner el tema en agenda, en la que no aparecen las firmas de los voceros de las agrupaciones mencionadas.

Además, Partido Morado resaltó que, a pesar de que el dictamen sobre los requisitos para postular no prosperara, tras 22 horas de debate en el Pleno, “gracias a los votos de Acción Popular y Fuerza Popular, la inmunidad parlamentaria también fue bloqueada”.

“Lo decimos fuerte y claro: las personas con sentencias por delitos graves no deben participar en política. Este aspecto de la reforma política es indiscutible. Ya basta de tolerar la corrupción y ya basta de aferrarse a la inmunidad”, agregó.

Este sábado, Gino Costa, congresista del Partido Morado, envió un oficio al presidente del Parlamento, Manuel Merino, para invocarlo a convocar a una sesión extraordinaria del Pleno, en el que se reconsidere el voto sobre la inmunidad parlamentaria y se ponga en agenda el dictamen que prohíbe la postulación de sentenciados.

