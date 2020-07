El titular del Ministerio de Educación, Martín Benavides, expresó su preocupación por el intento que realiza el Congreso de la República por “retroceder la reforma universitaria”.

En declaraciones para TV Perú, el integrante del Gabinete Ministerial comentó sobre la decisión del Pleno del Parlamento de darle facultades a la Comisión de Educación para investigar los procesos de licenciamiento que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) otorgó a la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y a la Universidad Peruano Alemana (UPAL), cuando él dirigía esa institución.

Según dijo, lamenta que de forma constante la representación nacional intente quitarle autonomía a la Sunedu y, además, exponer una imagen negativa ante la opinión pública.

“La decisión de anoche es una más de todas las acciones que se han venido dando. [...] No me preocupa que el Congreso investigue, me preocupa el tema de fondo, que es retroceder en la reforma universitaria”, expresó.

Sobre los cuestionamientos, el ministro señaló que estos salieron de informaciones inexactas que se difundieron a través de una página web que no realizó “una investigación seria”.

“Uno o dos medios tomaron información de esa web y de allí han ido entrevistando a congresistas que ahora han votado a favor de la comisión investigadora. Entonces, aquí no ha habido una investigación seria y más bien, a partir de estas informaciones que no se ajustaban a la verdad, han decidido formar estas comisiones investigadoras”, continuó.

Asimismo, Benavides Abanto recordó que cuando dirigió la Sunedu también respondió ante comisiones investigadoras del Congreso, y que en todas esas ocasiones salió librado. Sin embargo, insistió en que le preocupa “la campaña tan fuerte contra la institución”.

“Yo no me creo el cuento de que esto no es contra la Sunedu. No me lo creo. Eso es un cuento”, agregó.

