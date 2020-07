Solamente 3 de 130 congresistas rindieron cuentas a ONPE

Los legisladores Zenaida Solís Gutiérrez (Partido Morado), Robledo Gutarra Ramos (Frepap) y Carlos Mesía Ramírez (Fuerza Popular) son los únicos de un total de 130 que han cumplido con presentar la rendición de los aportes económicos que recibieron y de los gastos de los mismos durante la campaña electoral, según la base de datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El 26 de enero de este año se cumplieron las elecciones congresales, y conforme el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de los Fondos Partidos, los excandidatos están obligados a entregar un informe pormenorizado y documentado sobre el dinero que captaron y destinaron. El es plazo de 15 días después de declararse formalmente concluido el proceso electoral. Pero eso no ha ocurrido, hasta ahora.

E 16 de marzo se declaró el estado de emergencia sanitaria por la pandemia del nuevo coronavirus, por lo que los candidatos que resultaron electos han tenido tiempo suficiente para transparentar el origen de los fondos que destinaron al gasto de la campaña.

Precisamente, por el confinamiento forzado, el 17 de marzo la ONPE amplió hasta el 31 de marzo el plazo para que los partidos políticos y los excandidatos cumplieran con el mandato legal.

Tres meses después, de los 2 mil 325 expostulantes al Congreso, nada más que 44 cumplieron con lo dispuesto por la norma (1.89%). Y de ese número, solo 3 son legisladores (6.81%).

Estos datos revelan que gran parte de los congresistas en ejercicio no le ofrecen la importancia debida a la entrega de información de los aportes que recibieron en la campaña electoral. Al contar con dicha información, la Onpe, los medios de comunicación y los ciudadanos no podrás verificar, contrastar y fiscalizar los fondos que usó el excandidato, o el congresista elegido, durante el pasado proceso electoral.

Lo llamativo es que ahora ya no existe plazo para la rendición de cuentas. Un vocero de la ONPE señaló a La República que mientras dure el estado de emergencia, no se fijará una nueva fecha porque supuestamente en las actuales condiciones no es posible entregar dicha información.

“Como consecuencia de la declaratoria de aislamiento social obligatorio, no es posible que las organizaciones políticas y los candidatos que participaron en el proceso electoral puedan presentar su información financiera, por lo tanto, los plazos se determinarán según las disposiciones del Ejecutivo”, indicó el vocero.

De acuerdo con los expertos consultados, los partidos y los candidatos han debido dar cuenta de sus egresos y gastos conforme a ley.

"Evidentemente, hay una falta de interés, desidia e irresponsabilidad de parte de la mayoría de los congresistas que aún no ha presentado el informe económico. A ellos le alcanzaría una sanción estipulada por la ONPE", explicó el jefe de este organismo, Fernando Tuesta.

“Es cierto que el tema de la pandemia no ha ayudado, pero hay que acordarse que la cuarentena empezó el 16 de marzo y las elecciones fueron el 26 de enero. Por lo tanto, han tenido tiempo suficiente para reunir, sistematizar y presentar la información”, indicó Tuesta.

De acuerdo con el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado, la ONPE debe ejercer sus funciones señaladas por ley y requerir la información a los ahora congresistas.

"Las normas de la ONPE no son normas que se obedecen según el gusto de los congresistas. Son normas de orden público, son normas de insoslayable cumplimiento y que deben ser honradas por precisamente quienes, supuestamente, hacen las normas", señaló Maldonado.

"Lamentablemente, la historia se ha vuelto a repetir. Es el mismo error de siempre y eso es porque entre otras causas continúa vigente el sistema electoral heredado de fujimorismo", añadió.

Según la ONPE, Robledo Gutarra (Frepap) informó haber invertido en la campaña 16 mil 637 soles; Zenaida Solís (Partido Morado), 4 mil 863 soles; y Carlos Mesía (Fuerza Popular), 12 mil 515 soles.

Reglamento dice que plazo es de 15 días

Los artículos 96° y 97° del reglamento sobre Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios son clarísimos sobre la rendición de cuentas.

“Los candidatos están obligados a presentar a la ONPE su información de ingresos recibidos y gastos efectuados durante la campaña electoral en un plazo no mayor de 15 días”, indica la norma.

Por cierto, también se precisa que el candidato es responsable directo de las acciones de su jefe de campaña y, consecuencia, será objeto de la sanción correspondiente, conforme al tipo de falta que se le atribuye. La más grave se castiga con 250 UIT (1 millón 050 mil soles).

Reacciones

Otto Guibovich -Congresista Acción Popular

“Estamos en pandemia y por pandemia no se puede viajar a provincias para traer los comprobantes y otros papeles. Además, la ONPE amplió el plazo para la entrega de rendición de cuentas. No sé cuál es el problema”.

Luis Castillo Oliva - Congresista Podemos

“El problema ya no es un tema de nosotros sino de la ONPE que aún no habilita una plataforma para la recepción de los documentos. Al menos yo tengo listo mi informe, pero por la pandemia no se ha podido presentar”.

Wilmer Cayllahua - Congresista Frepap

“Ahora mismo vamos a entregar el informe económico a la ONPE, voy a coordinar con los encargados del partido para que envíen de inmediato el informe económico. No tenemos nada que ocultar”.

