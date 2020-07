El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, respondió a los calificativos de la congresista Cecilia García de la bancada Podemos Perú, quien lo llamó “amigo de las AFP” en medio de una sesión virtual parlamentaria.

El economista fue convocado para participar de la Comisión de la Reforma Integral del Sistema Previsional Peruano y mostró su molestia luego de la intervención de la legisladora quien es una de las promotoras del proyecto de ley que permite el retiro de los fondos de las ONP.

El incidente inició cuando la legisladora Cecilia García intervino para hacer preguntas a Velarde Flores sobre el tema. No obstante, la recordada promotora de ‘Chapa tu choro’ mostró su rechazo al cuestionarle su actitud sobre la situación de los aportantes al sistema público de pensiones.

“¿Por qué en su corazón o en sus preocupaciones no existe el mismo ánimo de proteger a los hermanos de la ONP, que no tienen dinero, que no han trabajado más de cien días? Sin embargo, su ánimo de poder apoyar a los amigos de las AFP ha sido evidente”, dijo la representante de Podemos Perú.

Agregó que una muestra de esta actitud es que cuatro días después que el Pleno del Congreso aprobara la ley para el retiro de fondos de las AFP, el BCRP emite un informe sobre la falta de liquidez de estas compañías como efecto de la norma. “Con esa forma de alarma de preocupación que no veo por los ciudadanos de a pie”, continuó García.

Julio Velarde responde a Cecilia Grcía

Al respecto, cuando le ceden la palabra, el titular del BCRP calificó las palabras de Cecilia García como una “afrenta”, un maltrato que ningún ciudadano merece recibir, por lo que, enfatizó, no iba a permitírselo. Resaltó que por ser congresistas no se debe perder los buenos modales.

“No tengo por qué ser maltratado, ni ningún ciudadano, por ninguna congresista o ningún congresista. Decir que soy amigo de las AFP y decir que estoy confabulado con ellas. Creo que es una afrenta y no tengo por qué tolerárselo”, subrayó.

Julio Velarde reiteró su molestia ante las palabras de la integrante de Podemos Perú, considerando que posiblemente para ella esa un hábito tratar de esa manera. “Está tal vez acostumbrada a maltratar a otra gente, definitivamente no se lo pienso aceptar”, sostuvo.

Tras estas palabras, el economista y funcionario contestó las preguntas de los legisladores miembros de la comisión. Luego de esto, procedió a desconectarse de la sesión virtual.

Tras su participación, el parlamentario Jorge Luis Pérez de Somos Perú le pidió a Carmen Omonte, presidenta del grupo de trabajo legislativo, que mantenga “la majestuosidad del Congreso de la República” en casos en los que funcionarios se refieran con calificativos a integrantes de la institución, en referencia al titular del BCRP.

Esta posición fue apoyada por la congresista Cecilia García respondió y cuestionó que Julio Velarde se haya retirado sin poder haberle replicado. Insistió en que ella “le habló fuerte” y que él es el maltratador por criticar el proyecto de ley del congelamiento de las deudas.

“Él maltrató a más de 8 millones de personas al momento de decir que nosotros dentro de nuestra ignorancia estábamos promoviendo el congelamiento de deudas, y que se archivara ese proyecto. Él no puede simplemente maltratar a las personas, mirarlas con desdén, decir que nuestra capacidad no es tal y retirarse como el maltratado. No me parece”, dijo la parlamentaria de Podemos Perú.

