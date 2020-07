La congresista Mirtha Vásquez del Frente Amplio (FA) explicó la posición de su bancada para mostrarse en contra de la eliminación de la inmunidad parlamentaria.

En efecto, Vásquez sostuvo que el Frente Amplio solo respeta lo que anunció durante la última campaña congresal de “no eliminar la inmunidad parlamentaria completamente” sino más bien implementar un mecanismo que “garantice la independencia” del Congreso de la República.

“Nosotros lo que proponíamos es una reforma radical a este mecanismo. Creemos que este mecanismo como tal no es un privilegio sino una garantía para poder actuar en independencia. El Poder Legislativo se debería conservar con muchas reformas”, manifestó en un enlace con Sigrid.PE.

A pesar de eso, la congresista del FA aseguró que el tema de la inmunidad parlamentaria “no puede seguir siendo utilizado como mecanismo de impunidad” de parte de parlamentarios que solo llegan a este poder del Estado para encubrir sus delitos, tal como sucedió en el Congreso anterior.

“Esto evitaba que al Congreso llegue gente como Edwin Donayre o Moisés Mamani para que se cubran usando esta prerrogativa. Así como nos preocupa que entren corruptos al Congreso, nos preocupa que muchas veces en la labor de fiscalización los corruptos de afuera hacen una serie de acciones para paralizar, amedrentar y neutralizar la labor de fiscalización”, expresó.

Por otro lado, Mirtha Vásquez contó que ya presentó anteriormente un proyecto de ley donde se establece “una reforma radical” para que no se otorgue la inmunidad parlamentaria a aquellos congresistas electos que tienen abiertos procesos en el Poder Judicial, así como también los que cuentan con “investigaciones abiertas antes de la juramentación”.

“Nosotros no estamos a favor de la eliminación total de la inmunidad parlamentaria porque nos parece un mecanismo válido. El problema no es el mecanismo. El problema es cómo lo estaban utilizando y es por eso que nosotros proponemos una reforma y probablemente eso no satisfaga el hartazgo de la ciudadanía”, declaró.

En otro momento, reveló que, para eliminar la inmunidad parlamentaria, muchos congresistas ponen como único fundamento que fue “algo que ofrecieron en campaña” y que ello no es “un argumento programático” para sustentar un proyecto de ley constitucional.

“Muchas veces nos acusan de populistas porque llevamos propuestas pero no las sabemos sustentar. Hay que sustentarlas en el marco del derecho y el análisis de lo que es conveniente y lo que es adecuado. Lo que queremos es mejorar la calidad de representación del Congreso y en función a eso es que hay que hacer las propuestas”, añadió.

