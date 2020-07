Urresti: “La inmunidad parlamentaria solo sirvió para blindar a las mafias y la corrupción”

Impunidad. El congresista Daniel Urresti de Podemos Perú aseguró que la inmunidad parlamentaria se volvió “impunidad” y que en los últimos años solo se utilizó “para blindar a las mafias y a la corrupción” en el país.

“La inmunidad parlamentaria se convirtió en impunidad parlamentaria hace muchísimo tiempo y la inmunidad parlamentaria que dicen que sirve para poder luchar contra las mafias se utilizó en el sentido contrario, se utilizó para defender las mafias, para blindar las mafias, para ser parte de las mafias sin que te pase nada”, declaró el último jueves en ATV.

Seguidamente, Urresti aseguró “no conocer a un congresista” a quien se le pueda reconocer su labor parlamentaria en la lucha contra “las grandes mafias y que su inmunidad lo salvó”.

“La inmunidad parlamentaria en las últimas décadas realmente hace ruido para defender la mafia, para ser parte de la mafia, para protegerse, para ir al Congreso y evitar ser juzgados. Entonces el candidato o aquel peruano que quiere ser congresista pero que ahora ya no lo quiere ser porque no tendría inmunidad no lo merece en realidad”, expresó.

De igual manera, el también exministro del Interior recordó su labor como gerente de Seguridad Ciudadana en Los Olivos donde, según dijo, luchó “brazo a brazo” contras las mafias que se apoderaban del distrito.

“Yo si luché con las mafias, mano a mano, brazo a brazo, de frente estuve siete meses Los Olivos. ¿Tuvo algún tipo de inmunidad? No ¿Me ha pasado algo? Tampoco”, exclamó.

Cabe recordar que el dictamen que propone la eliminación de inmunidad parlamentaria solo ha sido programado en la Junta de Portavoces, reunión de los voceros de cada bancada y en el que se definirán si este tema se agregará a la agenda del Pleno del Congreso este viernes.

Es importante mencionar que algunas bancadas, como el Partido Morado y Podemos Perú, presentaron sus proyectos de ley para modificar el artículo 93 de la Constitución que establece que parlamentarios “no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación”.

