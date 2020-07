El congresista Daniel Urresti, de Podemos Perú, perdió los papeles luego de que, durante su intervención en el Pleno, un parlamentario no identificado lo interrumpió y le recordó el asesinato del periodista Hugo Bustíos, caso en el que el legislador y exministro se encuentra implicado como investigado.

Urresti se encontraba argumentando la posición de Podemos Perú a favor de la eliminación de la inmunidad parlamentaria, cuestionando a los que se oponen a esta medida, pues si no iban a delinquir, “¿a qué le tienen miedo?”, cuando un legislador no identificado refirió al asesinato del hombre de prensa durante el periodo de la guerra interna.

“Hoy día se va a definir claramente quién es quién [...] el que no va a delinquir, ¿por qué tiene miedo? Si no van a delinquir, si no van a utilizar una inmunidad para cometer delitos, ¿de qué tienen miedo?”, decía Daniel Urresti durante su intervención en el Pleno cuando un parlamentario lo interrumpió:

“¿No van a matar periodistas?”, dijo el legislador que, hasta el momento, no ha sido identificado, pese a que el presidente del Congreso dispuso que se ubica al legislador que interrumpió a Urresti.

Justamente luego de la interrupción del legislador no identificado, Manuel Merino pidió que se respetara el uso de la palabra del vocero de Podemos Perú. Sin embargo, este perdió los papeles y calificó de “miserable” al parlamentario que, en el anonimato, refirió al caso Bustíos, por el cual Urresti es procesado a la fecha.

PUEDES VER Congreso aprueba que magistrados del TC sean elegidos por concurso público

Daniel Urresti, antes de continuar su exposición, sin embargo, afirmó que el parlamentario que había aludido el caso del periodista asesinado, había incurrido en un delito (difamación, según Urresti), sugiriendo que, aún así, estaría protegido por la inmunidad.

“Hay un señor parlamentario ahí que justamente acaba de cometer un delito de difamación, y que no tiene los pantalones para identificarse. Es un vil cobarde, un sinvergüenza, un miserable que no tiene los pantalones para decirme esa mentira en la cara. Lo reto yo a que se identifique y me lo diga y discuta conmigo sobre eso [...] Hoy, justamente, por gente como este miserable que acaba de hablar, es que tenemos que terminar con esta inmunidad”, arremetió Daniel Urresti contra el parlamentario no identificado.