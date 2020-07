El presidente Martín Vizcarra ha cuestionado que haya seis pedidos de interpelación por parte del Congreso. ¿Qué opina?

Así como hay que dejar al Ejecutivo trabajar, también hay que dejar al Legislativo proponer. De acuerdo a sus atribuciones, está en la facultad de interpelar o invitar a determinados ministros del gabinete, sobre todo si consideramos que el presidente Martín Vizcarra y el Gobierno no dan pie en bola en la guerra contra la pandemia.

¿No es exagerado que se hagan 5 o 6 interpelaciones en el estado de emergencia?

Puede ser un poco exagerado, en eso podría darle la razón al jefe de Estado, pero creo que hay dos o tres carteras muy sensibles, una de ellas es Salud, y creo que el ministro Zamora merece ser interpelado.

La ministra de Economía ha criticado las iniciativas que proponen el retiro del 100% de los aportes a la ONP y el congelamiento de deudas. ¿La bancada de APP tiene una postura?

Lo estamos debatiendo. No hablo a nombre de mi bancada, sino a título personal, creo que sí merecería un mayor consenso técnico porque no todo puede ser político, sino también debe tener una base técnica, académica, para que lo jurídico y técnico esté en consonancia con lo político. A veces esto no está en consonancia y puede ser muy político, muy favorable para ciertas mayorías, pero eso puede ahuecar los temas técnicos y económicos, y podría ocasionar un forado en el erario nacional.

Sobre el predictamen que elimina la inmunidad parlamentaria, se cuestiona que este solo impida postular a sentenciados en primera instancia con penas mayores de cuatro años. Los que tengan penas menores, sí lo harán...

Mañana (jueves) y pasado seguramente habrá un debate en el pleno y se puede mejorar el texto, pero no se podría dilatar más la discusión. Estamos ad portas de un cierre de legislatura (...) Hemos aprobado paridad y alternancia, el distrito electoral para los peruanos en el extranjero, la suspensión de las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), la modificación de la Ley Orgánica del TC, la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Todo esto es una serie de debates largos que no se pueden retacear ni minimizar.

PUEDES VER Comisión de Constitución aprueba predictamen que propone eliminar inmunidad parlamentaria

Los miembros de Fuerza Popular que integran la comisión votaron en contra de eliminar la inmunidad parlamentaria. ¿Qué nos dice esto?

Era de esperarse. Al final de cuentas ellos se han cerrado, no quieren tocarle una coma, no solamente al tema de la inmunidad, sino al tema de la Constitución. Ellos consideran que es una Constitución hecha a la medida del exdictador Alberto Fujimori, y por lo tanto no quieren agregarle una coma (...) Creo que hay que hacer fuerza democrática, de concientización para que todos puedan votar a favor. Hay muchos que no han votado a favor o se han abstenido simplemente por preciosismo legal.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.