Pedro Cateriano: “Víctor Zamora podría ser reemplazado por Pilar Mazzetti”

Pedro Cateriano, quien fue presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Ollanta Humala, se refirió a las interpelaciones promovidas por el Congreso contra 6 ministros en medio del contexto de la pandemia del coronavirus. Además, subrayó que podía haber un cambio en el titularato del Ministerio de Salud.

En ese sentido, el exprimer ministro consideró que el jefe de Estado, Martín Vizcarra, fue “ingenuo” estimar que el actual Legislativo le daría un aval a diferencia del Congreso disuelto.

“El presidente fue cauteloso, pero no midió las consecuencias de gobernar sin Parlamento, sin congresistas que defiendan políticamente al Gobierno. Pecó de ingenuo, creyó que el nuevo Legislativo le iba a dar estabilidad política en el resto de su mandato, lamentablemente no está ocurriendo. El Congreso le acaba de dar la confianza al Gabinete, no es prudente interpelar”, resaltó Cateriano en diálogo con Canal N.

En ese sentido, el también exministro de Defensa subrayó que debido a los efectos de la pandemia del coronavirus en el Perú resulta no ser “el mejor momento” para que diferentes bancadas del Parlamento promuevan interpelaciones.

“No es el mejor momento para interpelar ministros. Estamos recién saliendo de la emergencia sanitaria y es el momento de todos de sumar esfuerzos. Naturalmente hay ministros que provocan que se les censure, por ejemplo, el de Salud [Víctor Zamora], que podría ser reemplazado por Pilar Mazzetti”, acotó.

“Cuando ocurre un pedido de interpelación, el ministro se dedica a preparar sus respuestas de ese pliego interpelatorio. Deja de hacer cosas que normalmente realiza. Además en el ministerio se presenta una especie de paralización, el funcionario observa si va a caer o no el ministro”, agregó Cateriano Bellido.

El último miércoles 1 de julio, en el Congreso de la República se presentaron 2 mociones más para interpelar a otros dos integrantes del Gabinete Ministerial.

Se trató de las iniciativas multipartidarias que proponen la convocatoria del presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, y del titular del Ministerio de Justicia, Fernando Zeballos.

Además, figuran las mociones de interpelación contra los ministros Víctor Zamora, de Salud; María Antonieta Alva, de Economía; Martín Benavides, de Educación; y Ariela Luna, Inclusión social.

