Ministro Martos: Si tenemos que regresar a medidas restrictivas, lo haremos

El ministro de Defensa, Walter Martos, hizo un llamado a la población para que cumplan las medidas sanitarias y evitar contagios del nuevo coronavirus (COVID-19), como el distanciamiento social, luego que se registraran aglomeraciones en distintos sectores tras el levantamiento de la cuarentena en la mayoría de regiones, desde el 1 de julio.

El general enfatizó que el Gobierno evalúa las medidas a tomar frecuentemente y que si la situación requiere que se impongan nuevamente normas restrictivas, lo van a tener que hacer para contener la propagación de la enfermedad.

“Estamos evaluando cada medida que tomamos. Como Gobierno se evalúa entre 10 y 15 días porque en ese momento se dan los efectos. Conjuntamente con el Ministerio de Salud (Minsa) en base a los informes de cómo se van tomando la pandemia, tomaremos las medidas necesarias. No descartamos ninguna medida, si tenemos que regresar a medidas restrictivas, lo tenemos que hacer”, enfatizó Martos.

El titular del Ministerio de Defensa (Mindef) junto a Gastón Rodriguez, ministro del Interior, lideran un operativo en la estación Bayóvar del Metro de Lima para imponer el orden y se cumplan las medidas sanitarias.

“No podemos volver a las costumbres que teníamos antes de la pandemia. El día de ayer vimos en la estación Bayóbar gran cantidad de gente que se empujaban unos a otros. Como ciudadanos tenemos que entender que continuamos con la pandemia y absolutamente todos tenemos la responsabilidad que guardar el distanciamiento social para evitar el contagio”, mencionó Walter Martos.

Ministro Gastón Rodríguez: “Esperemos que la gente recapacite”

Por su parte, el ministro Rodríguez reiteró que esta nueva etapa de la nueva convivencia social dependerá de la responsabilidad de cada ciudadano, y si no se cumplen con las medidas de prevención puede generarse un rebrote del nuevo coronavirus.

“Podemos poner policías, militares, pero si la gente no entiende vamos a tener dificultades y puede considerarse un rebrote. El virus no caduca por un Decreto Supremo, el virus está en la calle, entonces depende de cada uno, es un tema de responsabilidad y conciencia social. La gente está confundida porque creen que pueden salir a hacer su vida normal y eso no es así”, resaltó.

El titular del Ministerio del Interior (Mininter) reiteró que el país continúa en estado de emergencia nacional, por lo que las Fuerza Armadas y la Policía Nacional puede intervenir ante situaciones que atenten contra la salud. Agregó que tras este periodo se trabajará en una nueva normativa.

“Hay gente que sale a la calle por gusto. (...) Esperemos que la población recapacite”, señaló Rodríguez.

#AlertaRTV | SJL: ministro de Defensa, Walter Martos y el director de Fiscalización y Sanción de la ATU, Eduardo Melgar, supervisan el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en los paraderos. Posted by Diario La República on Thursday, July 2, 2020

