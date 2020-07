Efraín Gonzales: “El Congreso debería asesorarse mejor sobre calidad universitaria”

En esta entrevista, el doctor Efraín Gonzales de Olarte criticó el desempeño que viene teniendo el Congreso de la República por medio de la Comisión de Educación entorno a los proyectos presentados el pasado junio sobre la creación del CONAU, así como las propuestas para beneficiar a universidades privadas que no lograron el licenciamiento por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Si bien las iniciativas no prosperaron, la Comisión de Educación insiste en investigar, por quinta vez, a la Sunedu y el Congreso ya tiene lista la moción para interpelar al ministro de Educación, Martín Benavides. Esto, en medio de la crisis nacional por el coronavirus.

-El Congreso tiene prácticamente lista la interpelación contra Martín Benavides. ¿Qué impresión tiene sobre esta moción?

Creo que desde el Congreso no se dan cuenta que estamos en una etapa muy particular. Tenemos la pandemia y otros problemas por resolver. Eso de manera general, pero de manera particular lo que se presenta en el sector superior de educación es que tenemos que mejorar la calidad. Yo no veo que las iniciativas presentadas tengan que ver con la mejora de la calidad de las universidades.

-Entonces, ¿cuál es su percepción sobre lo que hace el Congreso?

Ellos hacen algo puramente político, detrás de eso parece que hay solo intereses particulares. En verdad tratar de supeditar un interés particular al bien común de la comunidad universitaria no me parece ético ni oportuno. Los congresistas tienen que reflexionar y evitar estos temas porque no habla bien de ellos.

-¿Hay una campaña de desprestigio contra la Sunedu?

Gracias a la Sunedu actualmente tenemos 93 universidades licenciadas y faltan solo algunas por licenciar. A mí me parece sorprendente que esas universidades que no tienen el mínimo requisito o estándares para funcionar sean las que estén promoviendo la interpelación del ministro (Martín Benavides).

-Deduzco que está en contra de otra comisión investigadora...

Estoy absolutamente en contra. Eso es innecesario. Si les parece que hay algo que investigar no es por medio de una ley ni una comisión del Congreso. Bastaría que la Contraloría o el Ministerio Público investigue, pero el Congreso no tiene porque hacerlo sobre todo en esta coyuntura. No sé que clase de política están tratando de transmitir, pero lo que están transmitiendo es realmente algo muy pobre.

-¿Cómo evalúa el trabajo de la Comisión de Educación?

Creo que esta Comisión de Educación debería verse y ponerse a la altura de la educación en el Perú. En estos momentos hay un problema con la educación virtual para los chicos que están en primaria y secundaria. Esto es todo un desafío y mas bien hay que apoyar.

-El mismo Martín Benavides cuestionó a esta comisión...

El tema es que ellos quieren poner dos filiales de universidades. Esto ya fue visto de una manera técnica. Tratar de decir que hubo intereses es realmente política de baja calidad. El Congreso debería demostrar que es mejor que el anterior y hasta el momento, en verdad, yo tengo mis dudas.

-Bajo esa perspectiva, ¿cuál sería el mejor camino?

La Comisión de Educación debería reflexionar. Tal vez asesorarse mejor sobre el problema educativo en el Perú y ver qué impronta dejan en los meses que les queda porque la verdad, si no lo hace, será un Congreso para olvidar. Este es el momento de demostrar si estamos a favor de la mejora de las cosas o solo queremos prevalecer intereses particulares que realmente no hablan bien de quien lo propone.

-Hace poco intentaron crear una entidad como la CONAU por encima de la Sunedu. Además, retiraron también un proyecto que favorecía a universidades privadas...

Eso es un intento burdo porque hay 93 universidades que se licenciaron y como propaganda para captar alumnos ponen que son universidades licenciadas. Entonces ¿cómo pueden poner algo por encima de eso? Decirles a las universidades que su licenciamiento está en duda es irresponsable. Felizmente, el propio presidente de la Comisión de Educación (Luis Dioses) dio un paso atrás y sacó este proyecto que hubiera sido fatal.

-Francisco Sagasti cree que hay asesores y congresistas que provienen de estas universidades que no fueron licenciadas...

Yo digo que todos los asesores y consejeros de todas las comisiones del Congreso deben venir de universidades licenciadas sino estamos en un serio problema de la calidad de las universidades. Los profesionales que salen tienen muy baja su formación profesional y sobre todo salen con una pobre formación ética.

-Finalmente, ¿cómo regular desde la política una mejor universidad en el Perú?

La idea de la universidad es que iguale las oportunidades en el futuro. Bienvenidas las universidades privadas, pero de calidad y si se quiere financiar esa calidad hay que ver las formas cómo se hace en muchos países donde las universidades privadas reciben subsidios del Estado. El Gobierno también podría ayudar a las universidades privadas de calidad. Por eso el licenciamiento es importante y luego vendrá la acreditación. En lugar de estar pensando en estas leyes de segunda instancia, el Congreso debería pensar en una ley de acreditación de las universidades.

