Esta viernes el Pleno del Congreso debatirá las mociones de interpelación en contra de seis integrantes del Gabinete Ministerial por cuestionamientos a sus gestiones en medio de la lucha contra el nuevo coronavirus (COVID-19) en el Perú.

Al respecto, Rosa María Palacios, en su reciente edición de Sin guion, sostuvo que estas acciones representan un nuevo enfrentamiento entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, que se da como resultado por una falta de alianza de ambas instituciones contra la pandemia.

Consideró que los pedidos para interrogar a los ministros también es una muestra del “aprovechamiento y clientelismo político” de los legisladores al buscar el protagonismo en el combate a la COVID-19. Señaló que alguna de las interpelaciones pueden acabar en una censura.

“Tenemos una reacción del Congreso frente a los resultados, con aprovechamiento político, con clientelismo, protagonismo, por supuesto. Pero la próxima semana vamos a tener un desfile de ministros, y alguno o algunos serán censurados”, sostuvo en su programa.

RMP: “La perspectiva del congreso es el favorcito”

La abogada mencionó que el Parlamento tiene la perspectiva del “favorcito” en referencia al clientelismo político tras las declaraciones de Luis Valdez, el primer vicepresidente de la entidad, que cuestionó que la presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli, no le haya facultado camas para sus representados.

“El otorgamiento de una cama corresponde a una evaluación médica, no a la vara que puedas conseguir, por lo menos en una democracia, y en un estado de derecho eso se llama tráfico de influencias. Pero esa es la perspectiva del Congreso, el favorcito”, mencionó.

Señaló que esa manera de representar a la población no es la correcta por estar considerando a la población que eligió a un congresista como un cliente al que le deben favores.

“Es una manera de concebir la política completamente equivocada, donde el ciudadano no vive en una república si no que es un cliente de un político que con una vara le consigue un favor. Así entiende la política el Congreso, este y los anteriores, pero este más que nunca porque hay un estado enorme de necesidad y no quieren estar fuera, quieren que su clientela reciba”, agregó.

“El Ejecutivo tiene una responsabilidad por la que tiene que responder”

Por otro lado, Rosa María Palacios manifestó que el Poder Ejecutivo tiene una gran responsabilidad por la que tiene que responder a la ciudadanía al no haberse logrado los resultados esperados en la lucha contra la pandemia.

“Es evidente que la estrategia económica y sanitaria del ejecutivo no ha funcionado y ha tenido problemas serios. El Ejecutivo tiene una responsabilidad, ha tenido facultades delegadas, ha podido legislar, ha podido desplegar una acción y sobre esa responsabilidad tiene que responder. El Ejecutivo no escucha a nadie. Ha habido una mala estrategia del Poder Ejecutivo de no querer incluir a voces distintas a la suya, y eso también pasa por no incluir al Congreso y a otras personas expertas”, enfatizó la abogada.

