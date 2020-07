Julio Guzmán pidió disculpas por incidente en incendio: “Fue un error”

El excandidato presidencial Julio Guzmán, líder del Partido Morado, pidió disculpas por el incidente que protagonizó en mayo del 2018 al abandonar corriendo un edificio de Miraflores en el que se había iniciado un incendio.

En declaraciones para TV Perú, Guzmán consideró, el pasado domingo 30, que fue “un error” exponerse de tal forma, ya que, al hacerlo, también lo hizo con su familia y su agrupación política.

“Al margen de que el tema de lo que pasó en enero haya sido un tema personal, a pesar que nunca hubo un abandono en situación de peligro que lo podría corroborar no solo la persona que estuvo allí, sino también los reportes de los bomberos y la Policía Nacional que dicen lo contrario. Pero, al margen de eso, yo cometí un error, sin duda. Y por eso tengo que pedir perdón. Expuse de una forma absolutamente innecesaria a mi familia, al partido, a los militantes, y eso fue un error”, manifestó.

En esa misma entrevista, expresó que las puertas del Partido Morado están abiertas para que el exprimer ministro Salvador del Solar y el alcalde de La Victoria, George Forsyth, puedan participar en las elecciones internas con miras a los comicios generales del próximo año.

El incidente de mayo del 2018 se conoció en enero último, cuando Panorama difundió el registro de las cámaras de seguridad del edificio en mención, que muestra que Julio Guzmán permaneció en el inmueble en compañía de una de sus compañeras del Partido Morado hasta que se desató el incendio en el departamento que ocupaban.

Al respecto, en aquella oportunidad, el excandidato presidencial señaló que abandonó el edificio para pedir ayudar a su seguridad personal, a quien no encontró, y que no regresó debido a que acompañante le comunicó que “todo estaba controlado”.

“Salgo de ahí, busco y mi seguridad no está. Y después de minutos, recibo una llamada de la señorita donde me dice: ‘Julio, todo está controlado, ya llamamos a los bomberos, no es necesario que vengas, pero sí es necesario que podamos resolver este tema legal, porque hay una serie de cosas que ver con la indemnización y la propietaria”, manifestó.

