George Forsyth sobre invitación de Julio Guzmán: “Es un partido más, me llaman muchos”

El alcalde de la Victoria, George Forsyth, respondió a lo dicho por el líder y fundador del Partido Morado, Julio Guzmán, quien hizo una invitación para que “militara y postulara” con su agrupación política con el fin de ser elegido candidato presidencial de cara a los próximos comicios del 2021.

“(El Partido Morado) es un partido más. Me llaman muchos partidos. Es un partido más, obviamente. No he hablado con él (Julio Guzmán) pero siempre estaré agradecido que lo consideren”, manifestó Forsyth este miércoles a la prensa.

Asimismo, manifestó su gratitud por las palabras de Julio Guzmán. No obstante, preciso que aún no hubo ninguna comunicación con el excandidato presidencial.

Además, recalcó que su concentración está en las acciones que viene realizando La Victoria donde se realizan operativos para controlar el comercio informal, la delincuencia, entre otros problemas.

PUEDES VER Comisión de Fiscalización cita a excuñada de secretaria de Palacio de Gobierno por contratos

Cabe recordar que Julio Guzmán afirmó que no tiene ningún inconveniente si George Forsyth o Salvador del Solar desean postular a la presidencia de la República con el Partido Morado.

“Si ellos, que no tienen partido ni organización, quieren inscribirse, militar y postular, con todo gusto. Eso es lo que necesita el Perú: gente nueva”, manifestó en diálogo con TV Perú el último martes.

De igual manera, Guzmán señaló que, por su parte, tiene aspiraciones presidenciales. Sin embargo, el candidato del Partido Morado se definirá a través de elecciones internas.

PUEDES VER Congreso: presentan mociones para interpelar a Vicente Zeballos y Fernando Castañeda

Anteriormente, George Forsyth, aseguró que “aún no piensa” ni “está en su mente” ser candidato a la presidencia de la República en las próximas elecciones generales del 2021.

“No lo he pensado aún. Me lo han preguntado muchísimo. Miren todo el trabajo inmenso que tenemos que hacer. Saquemos adelante esta crisis y después analizaremos diferentes cosas. Por ahora no está en mi mente”, declaró en América Noticias el pasado 22 de junio.

Es importante mencionar que George Forsyth, se consolida como líder en la intención de votos para las elecciones presidenciales con un 23 %, de acuerdo a la encuesta de junio realizada por Ipsos Perú.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.