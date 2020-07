Francisco Sagasti, vocero del Partido Morado, criticó las mociones de interpelación presentadas por el Congreso de la República contra seis ministros de Estado.

En efecto,el parlamentario calificó de “innecesaria” las interpelaciones a los ministros del Gabinete Ministerial ya que, según dijo, se puede invitar a los funcionarios a las comisiones del Parlamento para cualquier consulta y no generar “una confrontación” entre los poderes del Estado.

“Un proceso interpelatorio con todo lo que implica en este momento para la situación actual y el futuro inmediato de nuestro país. Es una distracción que no deberíamos tener ante la magnitud de la catástrofe económica, la catástrofe sanitaria que tenemos en la actualidad que nos pasará factura en unos cuantos años”, declaró este miércoles en Nacional.

Cabe recordar que las bancadas de Unión por el Perú, Frente Amplio y Acción Popular lideraron los pedidos para interrogar a los titulares del Ministerio de Salud, Víctor Zamora, de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva; de Educación, Martín Benavides, de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna; de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro; y de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda.

Estas mociones se presentan debido a que los legisladores consideraron insuficientes las respuestas y explicaciones de los ministros, por lo que plantean que ellos vuelvan a pronunciarse ante el Pleno.

“En esta situación cuando sabemos que todos estamos tratando de hacer lo que podemos en diferentes tiendas. El tratar de buscar confrontaciones y enfrentamientos me parece que es una actitud innecesaria y que podría ser contraproducente”, expresó Sagasti.

En otro momento, el congresista puso de ejemplo el caso de la ministra de economía María Antonieta Alva, quien fue citada para el martes por tres comisiones del Congreso: Presupuesto, Economía y Producción. No obstante, la desinvitaron el mismo día “porque se le iba a interpelar en la representación en el pleno”.

“Yo realmente me desconcerté porque la interpelación puede ir por un lado y las preguntas en la Comisión pueden ir por el otro”, exclamó.

De igual manera, Francisco Sagasti exhortó a los miembros de la Comisión de Educación y a su presidente, Luis Dioses de Somos Perú, “a enmendar el rumbo, a orientar el trabajo” del grupo parlamentario, así como evitar problemas y concentrarse “en los temas más profundos” de la educación en el país.

“Yo lo que espero es que la Comisión de Educación encuentre su rumbo en la segunda legislatura. Esta legislatura corta de tres meses y medio ha sido un periodo inicial de empezar a conocernos, de empezar a trabajar. La próxima semana empezará la segunda legislatura de este periodo del Congreso. Estamos trabajando sin pausa”, aseveró.

Por otro lado, se refirió a las declaraciones de Julio Guzmán, quién afirmó que no tiene ningún inconveniente si George Forsyth o Salvador del Solar desean postular a la presidencia de la República con el Partido Morado.

“Desde el primer momento hemos dicho que el Partido Morado es un partido democrático, abierto y que no nos interesa construir el partido entorno a una figura sino entorno a un programa, una ideología, etc. Siempre hemos dicho lo que vamos a hacer. Aquí no hay ningún misterio”, agregó.

