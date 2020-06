El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos Salinas, consideró que existe una demora en las decisiones de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) sobre altos funcionarios investigados por vínculos con Los Cuellos Blancos del Puerto, como el caso de los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez.

Señaló que estos temas son de gran expectativa de la población que está pendiente de las acciones de la entidad, que reemplaza al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y se encarga de nombrar, supervisar y destituir a jueces y fiscales de todo rango.

“La administración de justicia no puede estar en suspensión perfecta, la dinámica es muy acelerada y no podemos descuidarnos. Creo que con mucha expectativa todo el país está mirando el comportamiento y las decisiones que está tomando la Junta Nacional de Justicia. Me parece que está demorando”, declaró este martes el primer ministro a Radio Nacional.

Zeballos Salinas sugirió a los integrantes de la JNJ que tengan mayor rapidez en las resoluciones de los procesos abiertos contra los investigados. “Obviamente hay que sugerirle mayor diligencia y oportunidad en sus respuestas”, remarcó el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Por su parte, la JNJ informó que desde el 22 de junio se reactivarán los procedimientos y plazos en 53 procesos disciplinarios de destitución, 109 investigaciones preliminares y la revisión de más de 2.400 acuerdos del fenecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Dentro de estos se encuentran los de los fiscales supremos Pedro Gonzalo Chávarry y Tomás Gálvez, así como de los jueces supremos Aldo Figueroa Navarro y Martín Hurtado Reyes, por sus presuntas pertenencia o vínculos con la red criminal Cuellos Blancos del Puerto, que se iniciaron el 20 de febrero último.

La JNJ sotuvo que durante la cuarentena ahondaron en el aspecto de fondo de cada caso.

Zeballos espera corrección en predictamen de Constitución

Por otro lado, el primer ministro señala que se debería corregir el predictamen de la Comisión de Constitución sobre los impedimentos para postular a cargos públicos de elección popular, en el que se precisa la prohibición para sentenciados por cuatro delitos: terrorismo, apología de terrorismo, narcotráfico y violación. Es decir, se deja carta abierta a los sentenciados por delitos de corrupción, lavado de activos, entre otros a que puedan participar de las contiendas electorales.

“Yo espero que haya una corrección porque estamos en una primer fase todavía y que se podrá dar atención a estas observaciones sobre todo pensando en una perspectiva prudente y responsable al país de dotarnos de una mejor institucionalidad y una mejor representación”, mencionó.

Asimismo, exhortó al Congreso de la República a reflexionar sobre las mociones de interpelación presentadas en contra de varios ministros, que lideran sectores claves en medio de la emergencia nacional por el nuevo coronavirus.

“Comprendemos perfectamente la labor de fiscalización del Congreso, pero también debe entenderse la dimensión de la responsabilidad que estamos compartiendo como coyuntura en estos momentos y particularmente en dicho sector”, mencionó Vicente Zeballos.

