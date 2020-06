Guibovich responde a colegas de Acción Popular que piden investigarlo por blindaje a Pedro Chávarry

El congresista Otto Guibovich le respondió a sus correligionarios de Acción Popular que solicitaron al comité político de su partido investigarlo por presuntamente blindar a Pedro Chávarry en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“Tienen derecho a dudar. Somos transparentes y estamos llanos a que nos investiguen”, señaló el legislador en diálogo con Canal N. Cabe resaltar que él junto a Luis Roel Alva, Carlos Pérez y Jorge Vásquez Becerra son los parlamentarios de AFP que forman parte de dicho grupo de trabajo.

Guibovich también se refirió a cierta parte de la carta en que los congresistas Rosario Paredes, Kenyon Durand, Fredy Llaulli, Orlando Arapa y Wilmer Bajonero mencionan que “Acción Popular es un partido fundado por Fernando Belaúnde Terry que lucha contra la corrupción y es la reserva moral del país”.

“Hay una hermandad acciopopulista que yo respeto. Yo no puedo rasgarme las vestiduras en nombre de Belaúnde si he estado en varios partidos. Me he ido por aquí, por allá y de ahí regreso”, expresó el exmilitar del Ejército.

Por último, negó que en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se favorezca al exfiscal de la Nación, luego de que por mayoría se rechazó una cuestión previa para revisar la decisión de archivar las imputaciones más graves en su contra.

“No hay blindaje a Los Cuellos Blancos (...) A mis correligionarios yo les quiero mucho y no les voy a decir nada, siguiendo los estatutos del partido”, subrayó Otto Guibovich.

