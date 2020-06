El cardenal del Perú, Pedro Barreto, reconoció el esfuerzo del Gobierno para hacer frente al incremento de contagios que se vienen registrado por el nuevo coronavirus (COVID-19).

Esto, luego de la extensión del estado de emergencia hasta el 31 de julio y la finalización de la cuarentena en la mayoría de regiones con excepción de: Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash.

“Lo primero es reconocer que (este Gobierno) está haciendo un esfuerzo muy grande porque esta experiencia (del coronavirus) no tiene ningún tipo de referencia anterior y tienen que ir consultando y viendo. Es un problema que desborda toda la propuesta que pueda haber en el campo político en el campo económico o en la salud”, declaró este lunes en Nacional.

Asimismo, el arzobispo exhortó a los peruanos a mantener un comportamiento “más responsable” luego de que se concluya la cuarentena este martes y, además, recomendó al Ejecutivo “privilegiar” a los más afectados como los adultos mayores y los niños, quienes son los más vulnerables a contraer la COVID-19.

“Lo que si ha demostrado este Gobierno es que desde el primer momento asumió la responsabilidad de acompañar al pueblo peruano en esta avalancha de problemáticas que hay. Lo que si debemos ser sinceros en decir que la responsabilidad es de cada uno de nosotros”, expresó.

En otro momento, Pedro Barreto consideró que el país “vive una experiencia inédita en la historia” con la llegado del coronavirus y que a pesar de “esta situación de dolor, de sufrimiento, de angustia y en algunas ocasiones de desesperanza y desanimo”, es importante mantener viva la esperanza para “soñar con un Perú más justo”.

“La solidaridad es la mayor experiencia que debe existir en nuestro Perú. Yo sueño con un Perú más justo, más solidario como en algunas oportunidades. Pero no como una experiencia puntual sino como un caminar juntos para practicar la justicia y la solidaridad comenzando con los más pobres. Esto es lo que nos debe enseñar este tiempo”, aseveró el cardenal.

Por otro lado, afirmó que “preocupa” que haya demorado un acuerdo de entre las clínicas privadas y el Gobierno para llegar a una nueva tarifa en favor de los pacientes con la enfermedad.

De igual manera, criticó que exista una especulación de precios para adquirir medicinas y balones de oxígenos en el marco de esta pandemia mundial.

“Este es un aspecto que nos preocupa mucho porque en tiempo de pandemia, la crisis y la salud sea para los privilegiados y no para gente humilde y sencilla. Esto revela un sistema económico que privilegia el dinero por encima de la persona humana […] Tenemos que cambiar este paradigma económico que solamente se basa en la competencia para adquirir más dinero. Cuando vemos en la pandemia de que sirve el dinero si uno no tiene salud y no tiene dignidad”, agregó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.