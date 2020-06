Espinoza: “No es posible que Humberto Acuña esté sentenciado y sea congresista”

El portavoz de la bancada de Somos Perú, Rennan Espinoza, se refirió al predictamen de reforma constitucional sobre impedimentos para postular a cargos de elección popular, preparado por el presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade (Alianza Para el Progreso), y resaltó que se debe cambiar la actual norma “rotúndamente”.

“[El predicamen] nos genera duda y posiblemente se estaría defendiendo o allanando el camino para que alguien nuevo, teniendo una sentencia, postule o que esté en un puesto y pueda volver a postular, no podemos permitir eso”, sostuvo en diálogo con La República.

Asimismo, recordó que el Poder Judicial dictó, en noviembre del 2019, tres años de pena privativa de la libertad suspendida por corrupción al actual legislador Humberto Acuña.

Al momento del fallo, Humberto Acuña postulaba al Congreso como representante de Lambayeque con el número 1 de Alianza Para el Progreso. No obstante, al ser una sentencia en primera instancia, el exgobernador pudo continuar con su candidatura.

“No es posible que Humberto Acuña esté sentenciado por cohecho activo y sea congresista, ese tipo de casos debemos cambiar y corregir rotúndamente”, expresó Espinoza.

De acuerdo al predictamen elaborado por Omar Chehade, solo estarían impedidos de postular a cargos de elección popular los que fueron sentenciados en primera instancia por terrorismo, apología de terrorismo, tráfico ilícito de drogas y violación.

“Nosotros estamos preocupados que se haya elaborado este predictamen que no obedece a ninguna de las propuestas formuladas por los congresistas”, aseveró Espinoza Rosales. “Ninguno de los proyectos [presentados] versa sobre el tema y nos parece raro que se realice un predictamen con esas alternativas, más aún cuando esto debe obedecer a una reformulación presentada por la Comisión para la Reforma Política”, agregó.

En efecto, el Parlamento disuelto aprobó en primera votación un texto de reforma constitucional que impedía la postulación de un sentenciado por delito doloso y se reservaba para una ley el desarrollo de los delitos específicos. Sin embargo, por la disolución no se pudo votar en la legislatura consecutiva, motivo por el cual, se está volviendo a deliberar.

“Se está abriendo una ventana para que cualquier persona que esté sentenciada en primera instancia por algún delito de corrupción o contra la administración pública pueda postular sin ningún tipo de problema y eso no nos parece adecuado”, manifestó Espinoza.

Cabe recordar que la Mesa Directiva amplió la actual legislatura hasta el 5 de julio. Ante ello, Espinoza advirtió que si no se concerta un predictamen en la sesión de este martes 30, no se podría presentar ante el Pleno del jueves 2 de julio, y se correría el riesgo de no ser aplicada para las elecciones del 2021.

Como integrante de la Comisión de Constitución, Rennan Espinoza indicó que refutará el predictamem de Chehade y pedirá que se limite conforme a las propuestas presentadas por el Partido Morado y Somos Perú.

“Espero que se presente un nuevo predictamen o como producto del debate en la comisión, se cambie, pero no hay un plazo que se pueda esperar”, concluyó.

