Ministra Muñoz sobre interpelaciones: “No creemos que sea el momento para hacerlas”

La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, consideró este lunes que “no es el momento” para que el Congreso de la República interpele a algunos integrantes del Consejo de Ministros, ya que ello los “distrae” de su trabajo durante la emergencia nacional por el nuevo coronavirus (COVID-19).

En declaraciones para RPP, Muñoz Dodero indicó que los ministros están enfocados en “salvar vidas”, teniendo en cuenta que, a pesar de se levanta la cuarentena en algunas regiones del país, el peligro que causa la enfermedad sigue latente.

“Nuestra preocupación fundamental es salvar vidas, no solo en el ámbito de la salud, sino también en la generación de empleo y también en cómo vamos abriendo el tema de la economía. Esa es nuestra principal tarea”, expresó.

Acto seguido, la titular del Ministerio del Ambiente detalló que, si bien en el Ejecutivo son respetuosos de la labor fiscalizadora del Parlamento, las convocatorias de ese Poder del Estado conlleva a una preparación de la información para responder los pliegos interpelatorios, y que ello “distrae” a los ministros de su principal tarea durante la emergencia.

“La cantidad de interpelaciones, en una situación de emergencia, como la que vive nuestro país, no ayuda. Pedimos respetuosamente al Congreso de la República que nos permita trabajar como lo estamos haciendo para salvar vidas. Aquí, el tema político lo tenemos que dejar de lado. Es un tema muy importante el que podamos trabajar juntos para salvar la vida de las personas. No estamos diciendo que no queremos reportar. Somos respetuosos de los otros Poderes del Estado”, agregó.

El último fin de semana se conoció que, hasta el momento, se han presentado mociones de interpelación contra los titulares de los Ministerios de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva; de Educación, Martín Benavides; de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna; y de Salud, Víctor Zamora.

