Mirian Morales, secretaria general de Palacio, contrató a su excuñada en el Estado

Mirian Morales, secretaria general de la Presidencia de la República y mano derecha del mandatario Martín Vizcarra, contrató a su excuñada en un cargo del Estado hace tres años. Además, el padre de su hija mejoró sus remuneraciones en los servicios que emite con el Estado desde que ella ocupó el actual puesto.

Según difundió el dominical Panorama, Morales autorizó en el 2017 la orden de servicio de Claudia Mere Vidal, la hermana mejor de su expareja, en la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, oficina que ella lideraba.

El contrato tuvo el concepto de “apoyo administrativo” en el área por el monto de 4.500 soles, por el periodo de 45 días. Este fue el primer acuerdo contractual de la excuñada de Miriam Morales con el Estado. Para lograrlo, tuvo que cumplir con el requisito de inscribirse como proveedora del Estado.

Esto lo ejecutó el 30 de agosto de 2017, 20 días antes de lograr el contrato. Además, Claudia Mere Vidal aún no contaba con título profesional. No obstante, este fue solo el primero de otras órdenes de servicios. En este periodo, Morales aún mantenía una relación con el padre de su hija.

Cuando llegó a la secretaría general de Palacio de Gobierno, los contratos de Claudia Mere con el Estado aumentaron en tiempo y en montos. La segunda orden de servicio fue por 22.500 soles a solicitud de la misma dirección, por periodo de tres meses. En este acuerdo se solicitaba servicios profesionales, y para ese entonces ella ya contaba con el título de ingeniera industrial.

Durante este tiempo, la secretaria de Presidencia y su excuñada mantenían buena relación. Clauria Mere envió un saludo a través de su cuenta de Facebook en mayo de 2018 por el Día de la Madre, en el que incluía la foto de Miriam Morales con su sobrina.

Sin embargo, la secretaria general ha reiterado ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, que no ha favorecido a algún familia o amigo en contrataciones con el Estado: “¿Ha ayudado a algún familiar o amigo a obtener contratos con el Estado? No, en absoluto”.

En la sesión con el grupo de trabajo parlamentario, Miriam Morales fue citada para responder sobre el vícnulo que habría tenido con Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing', luego de haber sostenido algunas reuniones en Palacio de Gobierno.

Cuestionamientos a Mirian morales por contratos del padre de su hija y la hermana de este. Foto: captura Panorama.

Padre de su hija mejoró en su cargo

En la comisión, también le preguntaron sobre la existencia de algún conflicto de interés con las contrataciones de Jorge Mere Vidal, el padre de su hija, en distintas entidades del Estado. Miriam Morales se limitó a señalar que desconocía los detalles de la designación que tuvo en el puesto.

La expareja de la secretaria de Palacio, quien es diseñador gráfico y se ha especializado en publicidad, ganaba 2.000 soles en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) por trabajos en archivo y llegó a 5.000 soles en el Ministerio de Vivienda, por el mismo trabajo.

En los último años pasó a ejecutar órdenes de servicios por 15.000 y 20.000 soles. Sin embargo, desde agosto de 2019, ganó el concurso público como funcionario CAS del área de comunicaciones del Programa de Saneamiento Rural, del Ministerio de Vivienda.

“Él tiene los estudios y experiencia suficiente para haber ganado la posición en agosto de 2019, y labora como asistente de comunicaciones hasta el día de hoy”, declaró para el dominical el secretario general del Ministerio de Vivienda, Durich Whitetembury.

“Sabia, si sigue trabajando, debe ser. Sé que son más o menos tres años, mayor detalle desconozco. (...) Me imagino que paso algún filtro. Hace tres años. No conozco, no tengo detalle, tengo los grandes datos, de donde trabaja”, declaró Miriam Morales a la Comisión de Fiscalización.

