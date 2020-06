El ministro de Salud, Víctor Zamora Mesia, anunció que solicitó a la Contraloría de la República que inicie una investigación por las presuntas irregularidades en la adquisición de pruebas rápidas y moleculares de descarte del nuevo coronavirus (COVID-19).

El último viernes, el Ministerio Público intervino la sede de Perú Compras, en San Isidro, en el marco de la indagación preliminar por los cuestionamientos a las compras de los exámenes para el Instituto Nacional de Salud (INS). La diligencia estuvo a cargo del fiscal Reynaldo Abia, de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro

“Al ver las aseveraciones que se han manejado en los medios yo mismo he pedido una investigación al respecto. Me he sumado a ese pedido. Nosotros nos preocupa la corrupción en todos los niveles”, declaró este domingo Víctor Zamora en entrevista con Canal N.

El titular del Ministerio de Salud refirió que el Gobierno se preocupa por cualquier tipo de corrupción en todos los niveles. Recordó que debido a malas gestiones, hay 4.500 camas de Unidad de Cuidados Intensivos sin poder usarse en beneficio de la población.

“Tenemos 4.500 camas paralizadas y no podemos usarlas derivadas de mala gestión y corrupción, eso no puede ser posible”, enfatizó el ministro de Salud. En entrevista con La República, publicada este domingo, Zamora precisó que la cantidad de equipos ascendías a 464, y que no podían usarse por estar en litigio o arbitraje.

Agregó sentirse preocupado por nuevos actos de corrupción en el sector salud y precisó que el tiempo en que se demore el informe sobre las investigaciones de la Contraloría dependerá de las personas que estén involucradas en el caso.

Por otro lado, Víctor Zamora indicó que el acuerdo entre el Gobierno y las clínicas de una tarifa plana para la atención de casos graves de pacientes contagiados el coronavirus, es el inicio de una integración mayor en el sector.

“Si es positivo para ambas partes, puede generar lecciones para el futuro. El COVID-19 nos está haciendo aprender muchas cosas. Yo aspiro que el Perú tenga un sistema de salud publica y potente con el sector privado”, refirió.

Investigación sobre presuntas irregularidades en adquisición de pruebas COVID-19

La Fiscalía inició las intervenciones con el objeto de recabar documentación relacionada con una serie de compras de kits con pruebas rápidas y moleculares para la detección de la COVID-19 en el Instituto Nacional de Salud.

Según la hipótesis que manejan, las compras habrían sido hechas de manera irregular por cambios en los contratos y a precios considerados por encima del mercado.

La investigación que conduce el fiscal Abia, es preciso remarcar, se orienta a la búsqueda de elementos que prueben la responsabilidad de los funcionarios implicados en la adquisición de las pruebas de descarte de la enfermedad relacionada al coronavirus.

