La ministra de la Producción, Rocío Barrios, comentó este sábado que el mensaje a la nación que el presidente de la República, Martín Vizcarra, brindará este 28 de julio, en el marco del 199 aniversario de la independencia del Perú, podría desarrollarse de forma virtual.

En declaraciones para Exitosa, la integrante del Gabinete Ministerial señaló que, como el Ejecutivo exhorta a la población a no aglomerarse para evitar la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19), se debe “ser consecuente”. Por ello, el Gobierno coordinaría con el titular del Congreso, Manuel Merino, la realización del discurso del jefe de Estado de manera remota.

“Sí habrá un mensaje a la Nación como corresponde, puede ser virtual, a través de los medios de comunicación para dirigirse al país. Entiendo que coordinarán con el presidente del Congreso de la República. Lo importante es ser consecuente con las decisiones que estamos tomando. El momento lo amerita”, manifestó.

Asimismo, Barrios Alvarado resaltó que el mandatario ya indicó que las demás actividades de Fiestas Patrias, entre las que destacaba la Parada Militar, quedan suspendidas por la difícil situación que atraviesa la sanidad nacional.

Sobre la carta de la Confiep

En otro momento de la entrevista, la titular del Ministerio de la Producción se refirió a la carta enviada por la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) a Martín Vizcarra, por el ultimátum que dio respecto al acuerdo entre las clínicas y el Gobierno por la tarifa de atención a los pacientes COVID-19.

Barrios consideró que, al parecer, los empresarios quisieron llamar la atención a algo “que quizás se malentendió”, por lo que los exhortó a colocar “paños fríos” a la situación, ya que no es momento de confrontaciones.

“Demandamos en este momento, no solamente de parte de ellos nosotros también, a poner paños fríos, a sumar esfuerzos y a sacar al país adelante. La gente no quiere ver que estemos confrontados, no quiere ver problemas, quiere soluciones”, agregó.

