Ante protesta de nativos, funcionarios de Salud llegan a Amazonas

Frente al abandono de sus postas médicas y el incremento de contaminados y fallecidos con la COVID-19, las comunidades awajún de Amazonas emitieron un pronunciamiento en el que señalan que vienen evaluando impedir el paso del petróleo en las estaciones 5 y 6 del Oleoducto Norperuano. Ayer les comunicaron que hoy día llegarán funcionarios de los sectores Salud y Cultura para reunirse con ellos en Nieva.

Hay indignación y resentimiento en las comunidades nativas de Amazonas. Manifiestan que han pasado más de cien días desde que empezó la emergencia sanitaria por la COVID-19 y no se ha dado ninguna política de prevención y atención en favor de los pueblos indígenas.

Por eso han acordado que si el gobierno continúa sin escuchar sus reclamos para que abastezca sus postas de salud y envíe médicos, ellos podrían cerrar las válvulas de la Estación 5 y Estación 6 del Oleoducto Norperuano. Sostienen que es la única forma de que sean escuchados.

El presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte (Orpian), Salomón Awananch, señala que existe un sentimiento de abandono y discriminación entre sus hermanos.

“Responsabilizamos al gobierno central y al gobierno regional de Amazonas por no prevenir, por no intervenir. Ellos saben que nuestras postas médicas están vacías, que no tenemos médicos. Por eso hemos dicho que la única manera de que seamos escuchados es el cierre de las válvulas de petróleo. Tenemos que ver la forma de salir de esta situación porque cada día hay más muertos”, manifiesta el dirigente awajún.

Awananch refiere que la población le está exigiendo el inicio de movilizaciones. Ayer, en Chiriaco, hubo una concentración en la que rindieron homenaje a los fallecidos a causa de la pandemia, entre ellos los profesores Gerardo Shimpukat Atsasua y Hernán Kinin Inchipish, también el comunicador Arturo Kinin Inchipish, hermano de Hernán.

Ayer también le confirmaron que hoy sábado llegarán a la provincia de Condorcanqui funcionarios de los sectores Salud y Cultura para atender la demanda de las comunidades.

La reunión será en Nieva, capital de Condorcanqui. El presidente de Orpian indica que ahí tomarán acuerdos y fijarán plazos para el ingreso del equipo médico que auxiliará a la población indígena asentada en las cuencas de Imaza, Nieva, Río Santiago, Marañón y Cenepa.

“Están convocados el jefe de la Red de Salud de Bagua, los dirigentes y autoridades que integran el gabinete awajún-wampis. Hoy día nosotros hemos quedado en que si el gobierno ordena al Ministerio de Salud para que atienda a las comunidades nos estaría dando confianza en que quiere apoyar a los pueblos indígenas, porque el gobierno regional no resuelve nada”, afirma.

Y agrega con pesar que le acaban de comunicar el fallecimiento de dos pobladores más. “Día a día perdemos más hermanos”, manifiesta el dirigente que hoy salió de Bagua hacia Condorcanqui a las 3:00 de la madrugada con el propósito de llegar con anticipación y preparar la reunión que se ha fijado para las 10:00 de la mañana. En la cita también estarán las autoridades de Imaza, Aramango, Nieva, Santiago, así como los directores de Salud de Bagua y Condorcanqui. Otro de los convocados es el presidente regional de Amazonas, Oscar Altamirano.

