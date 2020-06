Pedro Cateriano: “El Congreso tiene una sección de ‘beneficencia’ para los fujimoristas”

“Hay que decir que el Parlamento tiene una sección de ‘beneficencia’ para los fujimoristas”. Así opinó el expremier Pedro Cateriano sobre las contrataciones de las Karina Beteta y Milagros Salazar, excongresistas de Fuerza Popular, en cargos de confianza del Legislativo.

El pasado 23 de junio se conoció que las exparlamentarias serán asesoras principales de Martha Chávez y Gilmer Trujillo, respectivamente. Ambas ganaran cerca de S/ 10.000 mensuales por dicho cargo.

Beteta se desempeñará como asesora de la Comisión de Inteligencia, grupo de trabajo presidido por Chávez Cossío, mientras que Salazar trabajará en la Comisión de Relaciones Exteriores.

Cateriano también cuestionó que en el Congreso existan jubilados bajo el régimen del Decreto de ley 20530, el cual ya fue cerrado. “Ciertamente lo que vemos es un manejo muy inconsecuente de la Mesa Directiva”, señaló en entrevista con Ideele Radio.

El expresidente del Consejo de Ministros, asimismo, criticó otras medidas que fueron tomadas durante la gestión de Pedro Olaechea durante el interregno parlamentario.

“Él no podía autorizar viajes al exterior, no podía contratar, no podía reformular la organización del Parlamento, porque este ya había sido disuelto. Sin embargo, este señor hasta el final creyó que era presidente del Congreso en funciones”, manifestó.

En ese sentido, lamentó que se haya archivado una denuncia en contra de Olaechea por presunta usurpación de funciones.

“Debido a una fórmula mal sustentada legalmente en la denuncia que la Procuraduría presentó contra él, la Fiscalía de la Nación lo archivó, pero se debería reconsiderar esa situación”, comentó.

