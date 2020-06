La Comisión de Economía del Congreso aprobó en la madrugada del último jueves que los pensionistas de la ONP de más 55 años, con menos de 20 años de contribución, podrán solicitar el retiro del 100 % de sus fondos, y los aportantes activos hasta 1 UIT (4.300 soles).

Para Álvaro Vidal, especialista en el tema, este dictamen, que está próximo a pasar al Pleno del Parlamento, debe reformularse para incluir ciertas cláusulas que den seguridad a los actuales aportantes y ha mejorar el tema de fondo que es el mejoramiento del sistema.

Sostuvo que sí es necesario establecer mecanismos para dar recursos económicos a las personas que perdieron sus trabajos por la pandemia y que estaban dentro de este sistema público de pensiones, pero que estos deben ser meditados y no aprobarlo sin mayor análisis.

“No estamos atacando en el fondo del problema, en el dictamen no hay un claro análisis del impacto que se tendrá con el retiro de los fondos. Esto tiene que ser más meditado no tiene que ser simplemente una decisión coyuntural. El objetivo es mejorar los sistemas de pensiones, no desfinanciarlos o eliminarlos. Es un proyecto que tiene que ser mejor analizado, tiene que replantearse y poner ciertas seguridades”, sostuvo Vidal en Sigrid.pe, transmitido por RTV.

Asimismo, reiteró que la reforma del sistema de pensiones no debe ser visto a mediano o largo plazo, si no que es un tema urgente, pero que debe ser debatido por todos los actores. Comentó que el presidente de la Central Nacional de Jubilados y Pensionistas del Perú (Cenajupe) no ha sido invitado a las sesiones de la Comisión de Economía.

Sostuvo que el grupo parlamenrarios debe convocar a especialistas como de la Organización Mundial del Trabajo, que han sido parte de las reformas de pensiones de otros países, y no solo a los mismos perosnaje que, indicó, siguen intereses puntuales de las AFP.

“Muchos hablan a nombre e ellos, pero no los escuchan. Lo primero sería que ellos formen parte de cualquier tipo de debate y reforma para que no se afecte su situación. (...) Lo que correspondería es que se escuche a todas los actores, a opiniones técnicas también porque lamentablemente siempre desfilan por esas comisiones las mismas personas vinculadas a intereses puntuales de las AFP”

Enfatizó en que la reforma del sistema de pensiones debe buscar reforzar y mejorar el sector público, y no proponer eliminarlo como algunos congresistas han planteado.

“La propuesta de reforma debería recuperar y mejor sistema público de pensiones, mejorarlo. El rediseño debe reconsiderar el fortalecimiento del sistema público, y no mas bien su eliminación. Lamentablemente el debate se está yendo por otro lado y al día de hoy no se está planteando claramente. Lo que hay que hacer es mejorar el financiamiento también con aportes del empleador”, resaltó Álvaro Vidal.

