Hernández sobre clínicas: Posiblemente algunas de sus prácticas han sido equivocadas

Max Hernández, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, respondió a La República luego que el Gobierno y las clínicas privadas llegaran a un acuerdo, para reducir los precios en la atención de pacientes contagiados con COVID-19, y del que fue mediador.

Respecto a los altos cobros por parte de centros privados de salud en medio de la pandemia del nuevo coronavirus, el psicoanalista señaló que algunos han cometido posiblemente “prácticas equivocadas”, y que no todos actuaron de esa forma.

“Unas actuaron mejor que otras y posiblemente algunas prácticas no han sido felices, por no decir equivocadas. Eso ha ocurrido y todos lo tenemos que lamentar. (...) El problema es que en el año del aseguramiento universal, no hay un aseguramiento universal. El problema no es que haya clínicas, el asunto es que haya poca salud pública”, mencionó Hernández en la entrevista.

Asimismo, reiteró que el país requiere de un nuevo sistema de salud que sea integrado y del que también deben ser parte las clínicas, que tienen financiamiento privado.

“Hay clínicas y clínicas. En toda organización de instituciones privadas hay cosas buenas y otras no tantas. El Perú necesita un servicio integrado de salud que funcione, no me cabe duda. Y se debe incluir a las clínicas, de eso tampoco hay duda”, mencionó.

Sobre acuerdo del Gobierno y clínicas

Max Hernández indicó no saber si el acuerdo llegado entre el Poder Ejecutivo y las clínica fue el mejor, porque siempre alguna de las partes considerará que pudo haber salido más beneficiado. “Pensar que un consenso pueda ser la mejor solución es una utopía. Tiene la virtud de evitar conflictos y el defecto de que nadie queda absolutamente feliz”, mencionó.

Asimismo, reconoció que la participación de algunos funcionarios “facilitó mucho” el diálogo y consenso, como de los representantes del sistema de salud, de Pilar Mazzetti, jefa del Comando COVID-19, y del monseñor Castillo.

Ambas partes coincidieron en una tarifa plana de S/ 55.000 para la atención de pacientes y que el Estado iba a subsidiar. Hernández reconoció que es un dinero importante, pero es al que accedieron por muchos factores como los altos costos de las camas UCI-COVID, las medicinas. “La salud pública es inmensamente costosa”, señaló.

En la noche del último miércoles, el Gobierno con la Asociación de Clínicas anunciaron que llegaron a un acuerdo. Foto: PCM.

Max Hernández renunció al directorio de la Clínica Anglo Americana

El secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional informó que el miércoles presentó su renuncia al directorio de la Clínica Anglo Americana y fue aceptada el último jueves. Esta medida la tomó para que evitar alguna suspicacia de presunto favorecimiento a alguna de las partes. Agregó que cuando fue invitado a ser mediador, él informó que aún pertenecía a esta institución.

“Cuando el ministro Víctor Zamora y la ministra María Antonieta Alva me pidieron que actuara como mediador, informé de que era director de la clínica. En ese momento me dijeron que no había problema, pero inmediatamente llamé a la dirección de la clínica para que en la reunión de directorio de hoy (jueves) se pusiera en primer lugar de la agenda mi renuncia. Hoy la aceptaron”, enfatizó.

Max Hernández, consideró que en todos los países se han tomado decisiones difíciles para contener la pandemia del nuevo coronavirus, pero que, menciona, eran necesarios para evitar situaciones extremas en contra del bienestar de la población.

Todos los Gobiernos están bajo fuego cruzado porque esto es algo poco menos que inmanejable. Por eso se corren rumores absurdos como que el confinamiento era innecesario, sin embargo resultaba indispensable. ¿Se han puesto a pensar qué hubiese ocurrido en el Perú de otro modo?”, mencionó.

