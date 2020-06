Martín Vizcarra da un máximo de 48 horas a clínicas para reducir precios

El presidente de la República, Martín Vizcarra, dio un ultimátum a las clínicas privadas este miércoles para que lleguen a un consenso con el Gobierno para reducir los precios de atención a los pacientes con el nuevo coronavirus (COVID-19).

En su reciente conferencia de prensa, el jefe de Estado comentó que el Ejecutivo lleva “demasiado tiempo” negociando con el sector privado la reducción de sus precios y que es evidente de que ambas partes “no se ponen de acuerdo”.

“La tarifa propuesta por el Gobierno no satisface a las clínicas privadas. Hoy le he pedido al ministro de Salud que ponga todo su esfuerzo para llegar a un acuerdo. No podemos esperar indefinidamente, así que, vamos a esperar 48 horas para llegar a un acuerdo, y ojalá que así sea”, expresó Vizcarra.

Acto seguido, el mandatario sostuvo que, de no llegarse a un consenso, en defensa de la persona y el respeto a su dignidad, como está establecido en la Constitución Política del Perú, invocará al artículo 70 de la Carta Magna, que señala que en casos de “seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio”, se puede expropiar.

“Si ahora, en la crisis más grave de la historia, no estamos en el contexto de ‘necesidad pública’, ¿cuándo estaríamos? En consecuencia, yo espero que en las próximas 48 horas haya un acuerdo satisfactoria en ambas partes y podamos tener de reserva las clínicas privadas para seguir atendiendo a la población. Vamos creciendo la oferta pública. Ese es nuestro esfuerzo, pero si nos rebasa, tenemos que usar la oferta privada a precio razonable”, continuó.

En otro momento del evento, Martín Vizcarra señaló que hay quienes exigen a su gobierno que resuelva en cien días los problemas del país que no se han resuelto en cien años.

“Algunos nos exigen que resolvamos los problemas del país en cien días, que no se han resuelto en 100 años. Esa es la contradicción. Nos reclaman de que por qué no resolvemos los problemas de salud, de la brecha en educación, de una adecuada digitalización, de facilidades para transferir y evitar grandes colas los beneficiarios de los bonos, cuando al respecto no se hizo nada en los últimos cien años”, enfatizó.

